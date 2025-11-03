Javier y Karina Milei siguen "comiéndose" al PRO y le mandan un mensaje clave a Macri por su Twitter

La idea de comerse al PRO sigue su curso. Luego de haberse atragantado con las milanesas que le sirvieron en Olivos, Mauricio Macri ahora toma nota cómo siguen yendo por él y por su partido, ese que el ex presidente dijo que iba a tener un candidato a presidente dentro de dos años.

El empoderamiento de Karina Milei dejó en claro que todas las operaciones realizadas desde hace más de un mes por Santiago Caputo tienen un límite, cuando El Jefe queda a solas con Javier Milei . De Jefe de Gabinete reemplazando a Guillermo Francos luego pasó a ser Ministro de Gobierno con manejo directo en otras áreas como Transporte y Obras Públicas. Al asesor presidencial eso tampoco le salió.

La hermana presidencial no es política. Pero si tiene instinto y, además, es vengativa. Pudo deshacerse en el pasado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, de Ramiro Marra, el “creador” de La Libertad Avanza porteña y sponsor oficial de Javier Milei, y de un sinfín de primeros representantes libertarios, como la ex canciller Diana Mondino. Con el joven Caputo no pudo sacarlo del lado del presidente, pero cada vez que lo ve crecer, le pone un límite que se asemeja al desprecio.

¿Cómo lo tomarán en Estados Unidos? Santiago Caputo había hecho decir por sus amigos cercanos al gobierno de Donald Trump que él era su garante en el gobierno libertario para que Milei hiciera los cambios que debían hacerse. ¿O también fue un "bleff" de la cancillería paralela?

Santilli necesitaba estar en el gabinete para desde ahí potenciar su candidatura a gobernador bonaerense sin perderse en la diaria de una diputación nacional. Además, colabora con la estrategia mileísta de hacer pasar por “loco” o por “calentón” a Macri al poner como ministro político a un digno representante PRO, aunque en el caso del “colorado” fue uno de los que se vistió de violeta sin jamás ponerse la campera que si mostraron Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo, dos que aún esperan ser llamados como lo hicieron por Santilli.

El primer candidato a diputado nacional que protagonizó el gran triunfo libertario en la Provincia de Buenos Aires, luego de remontar una derrota por 14 puntos hacía cuarenta días, nunca se creyó ser el “hombre del momento”, como muchos se encargaron en bautizar.

Sin embargo, sí cree que está tocado por una extraña “barita mágica” que lo pone siempre en el lugar exacto de la historia. Su llegada a la cabeza de lista, provocada por el escándalo de José Luis Espert y su relación narco, es algo de lo que se agarra para volver a creer en una revancha.

Santiago Caputo y Barry Bennet Bennet les dijo a los diputados dialoguistas que Santiago Caputo era el "hombre" del gobierno de Donald Trump en el elenco de Milei. No estaría pasando. X

Santilli quiere competir contra un candidato peronista kirchnerista y ser gobernador, algo que la locura internista de 2023 le privó al hacerlo competir en clara minoridad de condiciones contra Néstor Grindetti en una interna que terminó perdiendo porque al actual presidente de Independiente lo apoyaba Patricia Bullrich, dueña de un finísimo olfato social.

¿Cómo explica Mauricio Macri que quieren destruir al PRO si convocan para conducir el Ministerio del Interior a uno de sus expositores más notorios? ¿Cómo pueden tratar de cerrado a un gobierno que le da la cartera de Interior a uno de los más fieles laderos de Horacio Rodríguez Larreta?

Su designación, sin embargo, hay que observarla desde otro punto de vista paralelo. Santilli puede ser un nuevo “tapón” usado por la hermana presidencial para matar dos pájaros de un tiro. Seguir mostrando su “apertura” y, además, frenar al asesor presidencial e impulsor de las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo. El futuro ministro del Interior es un referente ideal para cumplir con este objetivo, ya que representa a un dirigente que siempre trata de acercar las partes y no se hace cargo de las peleas que tienen otros, por más que estos sean más poderosos que él.

Días atrás, cuando bajaron las aguas de la sorpresa por el resultado electoral bonaerense, un intendente del conurbano le informó, en una charla informal a Axel Kicillof, que “vas a tener que ver cómo seguís tu relación con Cristina… Mirá que Santilli es peronista, no es gorila, y sabe cómo hablar con todos nosotros”.