Diputados bullrichistas se fueron del bloque PRO para acompañar a La Libertad Avanza

Más allá del acercamiento político que este grupo de legisladores quiere tener con el Gobierno, la decisión se explica por el profundo malestar que hay con Macri en la conducción del partido. Esto se incrementó la semana siguiente a las elecciones que ganó el oficialismo, con apoyo del PRO, en todo el país, cuando el expresidente anticipó que para 2027 el PRO tendrá un candidato propio.

El principal diputado que alienta este éxodo del PRO es el joven de 34 años Damián Arabia. Lo seguiría la tropa bullrichista de Silvana Giudicci, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vázquez, Sabrina Ajmechet y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda .

Arabia ya había sido expulsado de la vicepresidencia del PRO en agosto de este año, en una decisión unilateral que tomó Mauricio Macri como presidente del partido. En ese momento, Arabia --según revelan desde su entorno-- eligió no contestarle para priorizar la unidad en plena campaña. Sin embargo, pasada la elección, terminó esa paz.

"Ya está, que Macri no negocie más sus intereses propios con mi banca", le dijo Arabia a sus compañeros del PRO, según revelaron fuentes parlamentarias a MDZ. "¿Qué es eso de usar el bloque para presionar al Gobierno, cuando al electorado le decís que estás para colaborar con el oficialismo?", planteó ante sus allegados.

Quiénes son los diputados que ya abandonaron el bloque PRO

El primero en confirmar su pase de bloque fue el propio Arabia, quien expresó en su cuenta de X: "Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez".

A continuación, anunció: "Por eso me sumo al bloque de La Libertad Avanza, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante".

En la misma línea, la diputada Ajmechet sostuvo en X: "Las ideas de la libertad son las que siempre guiaron cada una de mis acciones y las que ya hicieron grande a nuestro país. Dejar atrás el populismo es lo que la Argentina necesita y JMilei nos está conduciendo en ese proceso".

"Me sumo al bloque de La Libertad Avanza, para que juntos construyamos el Congreso más reformista de la historia argentina. VIVA LA LIBERTAD! HAGAMOS A LA ARGENTINA POTENCIA!", concluyó la legisladora.