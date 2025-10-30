Diputados: con fugas de último momento, La Libertad Avanza podría quedarse sin la primera minoría

La Libertad Avanza tendrá un escenario más favorable en la Cámara de Diputados del que Javier Milei imaginó la noche anterior de la elección del 26 de octubre. Pero la administración política de ese clima es uno de los desafíos que enfrenta el presidente del cuerpo, Martín Menem, para que el 10 de diciembre el oficialismo logre poner en marcha las alianzas que le permitan recuperar la agenda legislativa.

La añoranza libertaria de un gran bloque o interbloque de derecha, por estas horas, parece quedar en el deseo oficialista. Según pudo sondear este medio, los diputados radicales y los del ala macrista del PRO no se sumarían directamente a la tropa que conduce Gabriel Bornoroni en la Cámara de Diputados, aunque garantizarían los votos al Gobierno.

Los que sí se sumarían son los diputados electos que puso Karina Milei en las listas, el ministro de Defensa Luis Petri, que de origen es radical pero nunca dudó en pintarse de violeta, y un puñado de ocho bullrichistas que ya son parte de la Cámara baja y se encaminan a romper el bloque que conduce Cristian Ritondo, tutelado por Mauricio Macri .

De estos, el que ya avisó que se va es Damián Arabia. El joven diputado de 34 años enemistado con Mauricio Macri le hizo saber a la conducción de su bloque que no seguirá dentro de la bancada. "No voy a aceptar que siga hablando en mi nombre, ni que use esta banca para presionar al Gobierno", dijo en un reunión de bloque el diputado bullrichista en referencia a la conducción de Mauricio Macri. Con él, es posible que también se vayan otros legisladores como Silvana Giudici o Sabrina Ajmechet, que también responden a la ministra de Seguridad saliente.

Macri había expulsado a Arabia de la vicepresidencia del PRO el pasado 30 de agosto. Según contaron desde su entorno a este medio, el diputado eligió no confrontar en su momento para priorizar la campaña que llevaban en conjunto. Las declaraciones de este martes del expresidente en la que anticipó que el PRO tendrá un candidato propio para 2027 terminó explotar la furia del bullrichismo que seguirá por fuera del PRO. Aún resta saber si armarán un bloque propio o será dentro de la bancada que preside Bornoroni. "Haremos lo que más le sirve al Gobierno", deslizaron desde su entorno.

Por otro lado, la diputada reelecta por Mendoza en la lista libertaria Pamela Verasay, que responde directamente al gobernador radical Alfredo Cornejo ya le hizo saber que seguirá dentro del bloque UCR, que quedará desinflado y con poca representación para que lo que sigue en el Congreso. "Vamos a acompañar lo que haga falta, pero no desde adentro del bloque", indicaron en su entorno. Esto es prácticamente lo mismo que hicieron en los primeros dos años de administración de Javier Milei.

congreso vallado Télam

Algo similar ocurre con los tres diputados que responden a Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos que fue aliado con La Libertad Avanza y ganó la elección en su provincia. Francisco Morchio, que hoy es parte de Encuentro Federal, seguiría trabajando en tándem con Emilio Monzó y Miguel Pichetto. Mientras que Alicia Fregonese iría al bloque del PRO y Darío Schneider intentará levantar las banderas del bloque radical en la Cámara de Diputados. Lo mismo hará Guillermo Agüero, el diputado electo por Chaco, que es funcionario del gobierno provincial de Leandro Zdero (UCR). Él también fue parte de la listar libertaria, pero no iría bajo la conducción del karinista Bornoroni.

"Ojalá se arme un bloque que se llame 'Desarrollo Entrerriano' y estemos todos ahí dentro", auguró una fuente de este sector. Sin embargo, a un mes y medio de la renovación de la Cámara baja aseguran que "cada uno irá al bloque del partido que más lo represente".

En La Libertad Avanza se entusiasmaron con el resultado del domingo y con euforia festejaron que eran la primera minoría. Con el paso de las horas y los días se dieron cuenta que el rearmado de la Cámara de Diputados iba a ser más complejo de lo que esperaban. "Es entendible que no vengan todos directo a un bloque unido", se sinceró un libertario. "Si no, todo el resto de los bloques quedan casi vacíos, con que apoyen las reformas que se vienen, va a estar bien", agregó.