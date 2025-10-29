Escrutinio definitivo en PBA: La Libertad Avanza quiere ampliar la diferencia y Fuerza Patria busca el batacazo

Resta escrutar el 1% de las mesas, lo que significa que los 132.789 votos por contar pueden cambiar el resultado de las elecciones legislativas nacionales de la provincia de Buenos Aires . En tanto los fiscales de Fuerza Patria y de La Libertada Avanza pondrán especialmente los ojos en los 206.177 votos nulos, los 4.277 recurridos y los 2.122 impugnados.

Con la moneda en aire, desde La Libertad Avanza están confiados en que la Junta Nacional Electoral con competencia en la provincia de Buenos Aires , no solo ratificará el triunfo del domingo pasado si no que ampliaran el resultado; mientras que del lado de Fuerza Patria sostienen que en el escrutinio definitivo ganaran la elección y sumaran un diputado.

Fiscales partidarios y personal de la Junta Electoral Nacional trabajando en el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales en la provincia de Buenos Aires

Tras un breve acto, encabezado por las autoridades de la Junta Electoral Nacional con competencia en la provincia de Buenos Aires , comenzó formalmente este miércoles 29 de octubre el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales bonaerenses. La revisión de las actas, de los votos nulos (206.177), recurrido (4.277) e impugnados (2.122); finalizaría el domingo 02 de noviembre.

Para la realización del escrutinio definitivo , la Junta Nacional Electoral con competencia en territorio bonaerense- integrado por el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla- se dispondrá en el hall central del histórico edificio platense dos recintos simultáneos, con 50 mesas de trabajo cada uno.

Alejo Ramos Padilla El Juez Federal de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla saliendo del Pasaje Dardo Rocha donde se realiza el escrutinio definitivo José Luis Carut MDZ

Cada una de las mesas estará integrada por personal de la Junta Nacional Electoral, y las fuerzas políticas deberán presentar un máximo de 50 fiscales por sector, cuatro auxiliares y dos apoderados por cada espacio político.

En declaraciones a MDZ, Leandro Luppi, secretario electoral del Juzgado Federal con Competencia Electoral, sostuvo que las jornadas por delante serán “intensas y de mucho trabajo. Esperamos que todo transcurra sin inconvenientes”.

Y agregó: “Vamos a estar verificando los resultados de cada una de las 38.760 mesas que se constituyeron en la provincia. Una a una van a ir pasando por este recinto en presencia de los fiscales, para luego cargar los datos en el sistema y consolidar el resultado final”.

Asimismo, Leandro Luppi dijo que no se puede estimar una fecha exacta de finalización del escrutinio definitivo, aunque destacó que al tratarse de una sola categoría se debería agilizar la tarea.

Para La libertad Avanza en el escrutinio definitivo van a ampliar la diferencia

En diálogo con MDZ Juan Esteban “Juanes” Osaba, apoderado de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires y diputado bonaerense electo por la Ciudad de La Plata; afirmo que en el escrutinio definitivo van a ratificar el triunfo del domingo, “ creo que se va ampliar la diferencia, por algunas diferencias que tenemos en las actas” y aclaro “ No creo que sea mucho ni para un lado ni para el otro”

Por otra parte, el legislador bonaerense electo de La Libertad Avanza, dijo que dará batalla en la Legislatura provincial para la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires: “Tiene que ser una bandera de los bonaerenses, quedo demostrado con una diferencia de dos meses un modelo contra otro, la diferencia en transparencia y en agilidad el sistema es abismal. No podemos seguir votando como hace cincuenta años en la provincia de Buenos Aires“.

Y cargando contra Axel Kicillof, que había declarado que la gente no entendía como votar con la Boleta Única de papel, manifestó: “Lo siguen diciendo. Ellos viven en otro país”.

Juan Esteban Osaba, apoderado de La Libertad Avanza en PBA y diputado bonaerense electo

Cabe destacar que en la Legislatura bonaerense hay dos proyectos presentados para la implementación de la Boleta Única de Papel: el elaborado en conjunto por los exsocios de Juntos por el Cambio, Agustín Forcheri, exjefe de bloque PRO; Diego Garciarena presidente del bloque UCR Cambio Federal; y Maricel Etchecoin, titular del bloque de la Coalición Cívica; y el proyecto presentado por la diputada radical y Vicepresidenta de la Cámara Baja bonaerense, Alejandra Lorden.

“En el definitivo lo damos vuelta”

Eso le dijo a este cronista el domingo en el búnker de Fuerza Patria un intendente de la Quinta Sección Electoral, el mismo que afirmó en off a MDZ: “Nos cagaron a palos en toda la provincia”, y que ante la repregunta de como le había ido en su municipio, respondió: “Si no movía la gente en la última hora, perdía”.

En gobernación mantienen la esperanza de dar vuelta en el escrutinio definitivo el resultado del domingo 26. Una alta fuente de calle 6, sostuvo: “Estamos a nada, son 46 mil votos sobre más de 13 millones”.

“Sabemos que ganamos y lo vamos a demostrar. Hay muchos votos mal anulados porque ni la gente ni las autoridades de mesa saben cómo es el sistema de la Boleta Única; además falta contar el 1% del padrón que son más de 130 mil votos”, dijo esperanzado.

Lo cierto es que por más que Fuerza Patria en el escrutinio definitivo logre dar vuelta la elección, nadie le puede sacar el mérito a la épica a Diego Santilli; que en menos de un mes logro remontar 14 puntos de diferencia, aplastando al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.