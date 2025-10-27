Javier Milei se impuso en Buenos Aires: la reacción de Máximo Kirchner tras escuchar el discurso de Axel Kicillof

El triunfo de Milei en la provincia reconfigura el mapa político y deja al oficialismo frente a un nuevo desafío: cómo recomponerse en el distrito que históricamente fue su principal bastión electoral.

Javier Milei sorprendió este domingo al imponerse en la provincia de Buenos Aires, un territorio tradicionalmente peronista. El resultado, ajustado pero contundente en lo simbólico, provocó diferentes reacciones dentro de Fuerza Patria, el espacio que lidera Axel Kicillof.

La llamativa reacción de Máximos Kirchner al terminar de escucha a Kicillof Máximo Kirchner Minutos después de conocerse los datos oficiales, el gobernador bonaerense salió a hablar desde la sede partidaria junto a los principales referentes del espacio. “Les quiero agradecer el aguante en toda la provincia a Fuerza Patria”, comenzó Kicillof en su discurso, en el que destacó la participación ciudadana y el clima de paz durante la jornada electoral.

“El pueblo bonaerense dio un enorme ejemplo cívico y de democracia. Se votó en paz”, remarcó el mandatario provincial, que también agradeció a todos los candidatos de la lista, a los intendentes, a Sergio Massa y a Máximo Kirchner. En su discurso, volvió a tener un especial reconocimiento hacia Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “injustamente detenida”.

Axel Kicillof no entiende por qué festeja Javier Milei “Son resultados muy ajustados, con una mínima diferencia en nuestra contra, pero que nos permitió renovar a los 15 diputados y sumar uno más. Dieciséis diputados de Fuerza Patria a defender nuestra provincia y nuestras ideas en el Congreso”, subrayó Kicillof.

Axel Kicillof Fuerza Patria Captura de pantalla Sin embargo, una de las escenas que más llamó la atención ocurrió minutos después de su discurso. Mientras se retiraba por las escaleras de la sede, Máximo Kirchner fue captado por una cámara mordiéndose los labios y levantando las cejas. El gesto, que muchos interpretaron como una mezcla de sorpresa y desagrado, se viralizó rápidamente en redes sociales.