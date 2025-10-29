Cumbre de gobernadores: Axel Kicillof quedó afuera de la convocatoria, aunque si lo llaman, iría

El gobernador bonaerense Axel Kicillof no recibió invitación para participar del encuentro que encabezará este martes el presidente Javier Milei con los mandatarios provinciales. Así lo confirmaron fuentes cercanas al dirigente bonaerense, que aclararon que, si llega el llamado oficial, “sí, vamos a ir” .

“ No hubo invitación a la reunión en Casa Rosada por el momento ”, indicaron desde el entorno del gobernador. Según detallaron, las convocatorias están siendo realizadas por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y hasta este lunes no hubo contacto con el gobierno de Buenos Aires.

Kicillof había manifestado en reiteradas ocasiones, tras su triunfo electoral del 7 de septiembre, que esperaba el llamado del Presidente. Ahora, aseguran que el mandatario provincial mantiene la intención de asistir si finalmente es convocado.

El encuentro de este martes será el primero entre Milei y los gobernadores tras las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional. Según fuentes oficiales, la convocatoria estuvo dirigida únicamente a los mandatarios considerados “dialoguistas”, es decir, aquellos que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán el año pasado.

Fuera de esa lista quedaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa), todos excluidos del encuentro de mañana en Balcarce 50.

Javier Milei fue muy claro cuando hizo pública la convocatoria el domingo, tras la victoria en las urnas. "Vamos a dialogar con la oposición no kirchnerista". Así, el Gobierno quiere asegurarse el apoyo de un sector de los mandatarios provinciales para llevar a cabo sus reformas.

Se espera que busque el apoyo parlamentario para avanzar con las reformas previsionales y laborales en el período extraordinario. La Libertad Avanza ya presentó distintos proyectos en ese sentido. Sin embargo, no contaba con la mayoría suficiente para imponerlo en la agenda.