Con el auge de MasterChef: la inédita historia de amor de Donato de Santis y su esposa tras 25 años juntos

El chef italiano, quien ha tomado relevancia con Masterchef Celebrity en las últimas semanas, dejó ver la historia de su apasionado matrimonio.

Donato de Santis es sin dudas uno de los jurados más simpáticos y carismáticos de Masterchef en todas sus temporadas. El "tano", con una sonrisa y acento que lo caracteriza, deja entrever su historia de amor con su compañera por 25 años, Micaela Paglayan.

La mágica historia no comienza en Italia, sino en Buenos Aires, en 1999. Para ese entonces, Donato había llegado al país para una apertura gastronómica, atravesando la mitad de sus dos cortas décadas y dejando atrás su Puglia natal. Desde el otro lado del río, Micaela Paglayan se movía en el dinámico mundo de la moda.

El comienzo de la historia de amor image Una foto vintage. Créditos: Instagram / donatodesantis El flechazo fue inmediato. Pero para conquistarla, el carismático chef italiano no se valió solo de su encanto. Para conquistar a la empresaria argentina, Donato eligió dos armas infalibles, una tradicional y otra culinaria.

Primero, una carta. Allí, De Santis le confesó sus sentimientos y le propuso, sin rodeos, compartir la vida. Esa carta, hoy guardada como una reliquia, fue el verdadero inicio de todo. Con la propuesta sobre la mesa, faltaba el plato principal. Donato conquistó a Micaela con una receta que es un pilar de la cocina romana: spaghetti alla carbonara.

Socios a lo largo de la vida image La familia de Donato de Santis. Créditos: Instagram / donatodesantis Veinticinco años después, la pareja comparte dos hijas y un tándem profesional exitoso. El matrimonio ha logrado mezclar amor y profesión y han co-creado proyectos gastronómicos donde Micaela aporta la visión empresarial y estratégica.