Roxette visitará Argentina el próximo año: cómo comprar las entradas y dónde será el recital
La banda sueca Roxette regresará a Argentina con un show en el Movistar Arena el 16 de abril de 2026. Todos los datos acá.
Una de las bandas más icónicas del pop rock de los años 80 y 90, Roxette, anunció su esperado regreso a la Argentina con una nueva gira. El histórico grupo sueco se presentará en Buenos Aires y promete un reencuentro vibrante con su público a casi una década de sus últimos conciertos en el país.
El anuncio confirmó que el espectáculo tendrá lugar en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la capital. Este regreso marca una nueva etapa para la banda, liderada por el compositor Per Gessle, quien estará acompañado por la reconocida cantante sueca Lena Philipsson.
Roxette confirma show en Buenos Aires en abril de 2026
El público argentino tendrá una cita imperdible con la banda el próximo 16 de abril de 2026. El show se realizará en el Movistar Arena y será una oportunidad para corear las canciones que marcaron a varias generaciones. La nueva tournée de Roxette, que ya agotó entradas en plazas como Sudáfrica y Australia, realiza un repaso por su imponente catálogo musical.
El repertorio de la banda incluirá sus clásicos inoxidables, como “The Look”, “Listen To Your Heart”, “Joyride”, “Spending My Time” y, por supuesto, la eterna balada “It Must Have Been Love”, una canción que demostró su vigencia al superar los 900 millones de streams en Spotify.
Los fans que deseen asegurar su lugar deberán estar atentos, ya que la venta de entradas estará disponible únicamente a través de la página oficial del Movistar Arena. La venta de tickets comenzará el jueves 13 de noviembre a partir de las 13:00 horas.
Se informó que, para este esperado show en Buenos Aires, todos los medios de pago estarán habilitados para facilitar la compra a los seguidores. El anuncio de la nueva gira y la confirmación de la fecha en Argentina generaron una ola de entusiasmo en las redes sociales, anticipando un sold-out para el concierto que traerá de vuelta la magia sueca al país.