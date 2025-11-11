Luis Bremer reveló la información en A la Tarde y sorprendió a todos sus compañeros.

Una fuerte noticia vuelve a sacudir el mundo de la farándula y en este caso tiene que ver con una demanda millonaria que recibió un querido actor de nuestro país. Luis Bremer, panelista de A la Tarde, reveló los detalles en el programa de América.

Se trata nada más ni nada menos que de Pablo Alarcón, quien en el mes de julio sufrió un choque producto de una descompensación mientras se encontraba a bordo de su vehículo y es este el motivo de la demanda que recibió el artista.

Demandaron a Pablo Alarcón tras el accidente que protagonizó meses atrás Confirmaron que un querido y gran actor recibió una demanda millonaria: el motivo "Estamos hablando de algo que ocurrió ya hace un tiempo, el 22 de julio del 2025. Él volvía de un ensayo preparándose para volver a los escenarios", comentó el periodista en el inicio. Posteriormente, subrayó que "hoy por hoy los dueños de los vehículos (a los que chocó) le demandan y reclaman 20 millones de pesos que Pablo no puede sacar de ningún lado".