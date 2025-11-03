"Me lo confirmó": revelaron que un famoso actor se separó de su pareja tras cinco años juntos

Karina Iavícoli contó en "Infama" que un reconocido actor se separó tras cinco años de relación. ¿De quién se trata?

Una nueva separación sacude al mundo del espectáculo. Fue la periodista Karina Iavícoli quien, de manera enigmática, reveló en Infama la ruptura de un reconocido actor argentino.

"Separación. Él es muy querido. Estuvo en pareja muchos años con una actriz súper. Ahora no se estarían llevando del todo bien. Tienen un tema con un auto. Su ahora exnovia es la hermana de un colega nuestro", lanzó la panelista generando intriga.

Karina Iavícoli en los Premios Martín Fierro a la Radio Karina Iavícoli fue una de las ganadoras en los Premios Martín Fierro a la Radio. RS Fotos. "Ella es profesora de yoga, estuvieron un montón de años juntos", sumó Iavícoli después sobre la protagonista de esta separación.

Y la periodista reveló: "Se llama Belén Riva Roy, hermana del cronista Santiago, y él es Luciano Cáceres". La pareja llevaba cinco años juntos y decidieron ponerle punto final a su historia.