Indiana Cubero reveló cómo está su vínculo con Nicole Neumann

Fueron meses de polémica y escándalo donde Indiana Cubero y su madre, Nicole Neumann tuvieron un conflicto y un desgaste en la relación. Eso fue empeorando cuando la adolescente decidió mudarse a la casa que tiene su padre, Fabián Cubero, con su pareja Mica Viciconte.

El tema que es por fin la adolescente decidió hablar y se refirió al vínculo que actualmente mantiene con la modelo. La joven asistió al evento Caras Modas y contó que le gusta compartir los desfiles con Nicole Neumann.

"Me gusta mucho la moda. Siempre veo cuando mi mamá mira y disfruto con ella de los desfiles", dijo Indiana Cubero. "Es mi primera vez en un evento de Caras. Estuvo Cruz (el bebé de Nicole y Manu Urcera) con nosotras un rato. Ahora ya está durmiendo", señaló la hija de Cubero.

Reconciliadas. Fuente: Instagram.

La joven contó cómo se preparó para asistir al evento siguiendo los consejos de Nicole Neumann. "Mi vestido lo eligió mamá, no es de ningún diseñador en particular". "Los de hoy me gustaron mucho, en estilo elegante. Son muy lindos. Me gustó mucho el de Vero de la Canal", señaló la hija de Nicole Neumann.

Al final del evento Indiana Cubero fue consultada por el vínculo que mantiene actualmente con Nicole Neumann: "Ya me acostumbré a la prensa y los flashes, pero me gusta. Me gusta acompañar a mamá y estar con ella. Me apoyo en ella para elegir qué ponerme, siempre".

También a los premios Martín Fierro Nicole Neumann asistió acompañada con dos de sus hijas y se vio un claro gesto de Indiana para pacificar la relación con su madre.