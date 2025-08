Vero Lozano fue contundente contra Graciela Alfano y habló sobre la cancelación de la invitación a su programa

Lo que parecía una simple invitación televisiva se transformó en un nuevo escándalo que sacude el mundo del espectáculo. Graciela Alfano fue bajada de una invitación de forma sorpresiva del programa Cortá por Lozano en Telefe y no tardó en señalar a la presunta culpable: Susana Giménez . Alfano está convencida de que la diva de los teléfonos fue quien dio la orden de dejarla fuera del ciclo, un rumor que se ha vuelto un tema de conversación en la farándula.

La periodista Marina Calabró fue la primera en dar la noticia en Lape Club Social Informativo y contó que a Alfano la habían invitado a participar en el regreso de Verónica Lozano de sus vacaciones. Sin embargo, a último momento, la producción del programa le comunicó a su representante que no asistiera; la justificación oficial fue que Alfano había estado en el programa de Mariana Fabbiani dos días antes, y no querían que Lozano volviera con una invitada que ya había estado en la competencia.

Pese a la explicación, Graciela Alfano no se quedó con la versión oficial. En una declaración a un portal, la actriz confirmó lo dicho por Calabró: "Se había arreglado una entrevista con mi agente de prensa Ramiro, de la agencia Pashkus, hacía prácticamente un mes, para el regreso de Vero después de sus vacaciones que era este lunes 4 de agosto. Y el día viernes le hablaron a Ramiro y le informaron alguna excusa extraña que levantaban la nota sin una nueva fecha de reprogramación y hasta hoy tampoco la pusieron".

corta por lozano Bajaron a Graciela Alfano de Telefe y culpó a Susana Giménez. Telefe

La exvedette se mostró convencida de que la orden para desinvitarla vino de parte de Susana Giménez: "Los rumores señalaban a la señora que no quiere quere la nombre y ya después de todo lo que ha pasado a mí me empezó a sonar fuerte, que podría ser cierto. Eso es lo que ocurrió". Esta acusación, que no es la primera que se da entre las dos, añade más leña al fuego de su eterna rivalidad.