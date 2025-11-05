Con show de drones incluido: así fue la fiesta de casamiento del periodista mendocino Agustín Neglia

El periodista celebró su casamiento con Mariana Rojas en México y te dejamos las mejores fotos de la celebración.

Agustín Neglia y Mariana Rojas se casaron en México junto a familiares y amigos. El feliz matrimonio compartió las exclusivas imágenes en sus redes sociales, fue una boda de tres días que incluyeron una ceremonia maya y terminó con ambos en un altar frente al mar.

La pareja del periodista compartió un hermoso texto en sus redes sociales tras el casamiento: "Nos casamos en México, frente al mar, rodeados de familia y amigos que viajaron desde tan lejos para acompañarnos. Italia, España, Estados Unidos, Dinamarca, Perú, República Dominicana, Turquía, Argentina… todos reunidos en tres días intensos de amor, alegría y energía linda".

Finalmente, la pareja dio a conocer imágenes exclusivas de la fiesta de casamiento y lo que impactó a todos fue el increíble show de drones que el matrimonio y los invitados pudieron presenciar en el cielo mexicano.

El increíble show de drones en el casamiento del periodista Agustín Neglia Las increíbles fotos de la explosiva fiesta de casamiento de Agustín Neglia Los drones formaron en el cielo la imagen de un hermoso anillo junto a un corazón que sin dudas marcan la mejor etapa para Agustín Neglia y Mariana Rojas. Ambos se encuentran disfrutando de México y será allí donde disfrutarán de la luna de miel.

Captura de pantalla 2025-11-05 073657 Felizmente casados. Foto: Instagram / @marianarojas_ La celebración se realizó en la playa, pero para que la pareja y los invitados puedan bailar sin problemas, montaron una increíble pista de baile con luces de colores que todos disfrutaron al máximo.