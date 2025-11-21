Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con una picante e íntima foto
La conductora de Telefe compartió una historia de Instagram y sorprendió a sus seguidores.
Wanda Nara se encuentra disfrutando del desafío que está afrontando en Telefe con la conducción de MasterChef Celebrity. Sin embargo, la empresaria no solo se dedica a la conducción, sino que también se abrió una cuenta en una página para adultos y volvió a encender las redes con una picante imagen.
La mediática promocionó nuevamente su cuenta de OnlyFans y, como es costumbre, lo hizo con un posteo que sorprendió a todos sus seguidores. Es que la conductora, al igual que otras famosas, se sumó a esta página donde se suben contenidos para adultos.
En la historia de Instagram que, por supuesto, compartió en su cuenta secundaria, se puede ver a la expareja de Mauro Icardi acostada en su cama y un link con el texto: "Mírala completa acá". Esta foto se volvió viral en cuestión de minutos.
La picante imagen que compartió Wanda Nara en Instagram
La estrella de Telefe tiene diferentes tipos de precios para que puedan acceder al contenido exclusivo. Para una suscripción por 30 días, tiene un valor de casi 8 dólares. En los casos en los que se desee extender el tiempo a unos tres meses, cuesta alrededor de 24 dólares y, finalmente, para los que quieran tener el pase anual, lo podrán hacer pagando la suma total de 60 dólares.
Días atrás también decidió compartir fotos al borde de la censura y utilizó un canal de difusión que se creó a través de WhatsApp: "Querés verla sin pixel, lee la descripción de este canal".