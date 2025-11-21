Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con una picante e íntima foto

Wanda Nara se encuentra disfrutando del desafío que está afrontando en Telefe con la conducción de MasterChef Celebrity. Sin embargo, la empresaria no solo se dedica a la conducción, sino que también se abrió una cuenta en una página para adultos y volvió a encender las redes con una picante imagen.

La mediática promocionó nuevamente su cuenta de OnlyFans y, como es costumbre, lo hizo con un posteo que sorprendió a todos sus seguidores. Es que la conductora, al igual que otras famosas, se sumó a esta página donde se suben contenidos para adultos.

En la historia de Instagram que, por supuesto, compartió en su cuenta secundaria, se puede ver a la expareja de Mauro Icardi acostada en su cama y un link con el texto: "Mírala completa acá". Esta foto se volvió viral en cuestión de minutos.

La picante imagen que compartió Wanda Nara en Instagram Captura de pantalla 2025-11-20 220811 Wanda Nara compartió una foto íntima. Foto: Instagram / @wandabadbitch. La estrella de Telefe tiene diferentes tipos de precios para que puedan acceder al contenido exclusivo. Para una suscripción por 30 días, tiene un valor de casi 8 dólares. En los casos en los que se desee extender el tiempo a unos tres meses, cuesta alrededor de 24 dólares y, finalmente, para los que quieran tener el pase anual, lo podrán hacer pagando la suma total de 60 dólares.