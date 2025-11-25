Se estrena "Alejo, una construcción colectiva", el documental que honra a Alejo Nuhau cuyo legado sigue vivo

Bajo la dirección de Rodrigo Sepúlveda, este documental que reconstruye la historia del comunicador que falleció en noviembre de 2004.

Este viernes 28 de noviembre a las 21 h, se estrenará el documental Alejo, una construcción colectiva, que recorre la trayectoria, el impacto y la memoria de Alejo Hunau, el joven comunicador mendocino cuya vida fue arrebatada el 23 de noviembre 2004 en su departamento de Capital.

La presentación del documental será en la Sala Verde de la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad) y será con entrada libre y gratuita.

Dirigida por Rodrigo Sepúlveda, comunicador y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), la película reconstruye el camino académico y profesional de Hunau, desde sus primeros pasos en el Colegio Universitario Central hasta su formación en la FCPyS.

También repasa su desempeño en distintas áreas del gobierno provincial, su etapa en la Casa de Mendoza en Buenos Aires y varias campañas de bien público que, por su alcance, permanecen presentes en la memoria colectiva. Todo ese recorrido se potencia con valioso material de archivo, incluido contenido nunca antes visto, que recupera proyectos, iniciativas y momentos que quedaron inconclusos.

Una de las últimas fotos tomadas a Alejo Hunau, la víctima. En noviembre de 2004, Hunau fue asesinado por Diego Arduino en su departamento de Capital. Alejo Hunau se convirtió en una figura de referencia tras obtener un Martín Fierro por El Ático, el programa que exponía realidades silenciadas en Mendoza: pobreza, vejez, salud mental, prostitución y otras problemáticas invisibilizadas.