Laureano Manson fue distinguido por el Senado por su aporte al cine, la cultura y la educación

El periodista de MDZ y docente fue homenajeado por la Cámara de Senadores y estuvo acompañado de su familia, colegas y referentes culturales.

En un emotivo acto realizado en la planta baja del edificio Margarita Malharro de Torres este viernes 17 de octubre a las 10 h, la Cámara de Senadores reconoció al periodista y crítico de cine Laureano Manson por su extensa trayectoria y su aporte a la cultura, la educación y la comunicación en Mendoza, destacando su compromiso con el cine y la formación de nuevas generaciones.

La iniciativa fue impulsada por el senador Marcos Quattrini, quien encabezó la ceremonia acompañado por familiares, colegas y referentes del ámbito cultural. El homenaje buscó poner en valor la dedicación de Manson tanto en la difusión del cine como en su labor docente y en la formación de jóvenes realizadores locales.

laureano manson homenaje legislatura (1) Marcos Quattrini fue quien impulsó esta iniciativa. Alf Ponce Mercado / MDZ Durante la ceremonia, el senador resaltó la relevancia de distinguir a quienes sostienen y promueven la cultura en Mendoza, valorando a Manson como un referente del pensamiento crítico y la divulgación cultural. En un momento más distendido, Quattrini le consultó sobre películas que considera esenciales, a lo que Manson respondió mencionando Camino de los sueños de David Lynch (2001) y Suspiria de Dario Argento (1977), además de clásicos del cine argentino e italiano.

En otro tramo, Quattrini pidió a Manson que eligiera una palabra para definir su trayectoria, y el periodista eligió “resistencia y resiliencia”, conceptos que, según explicó, reflejan su manera de enfrentar los desafíos del oficio, especialmente en contextos donde el arte y la cultura atraviesan momentos de incertidumbre. También aprovechó para agradecer a su familia, colegas y medios que le dieron libertad para desarrollarse profesionalmente.

laureano manson homenaje legislatura (2) Manson junto a su sobrina, madre y hermana. Alf Ponce Mercado / MDZ Para cerrar, el político volvió a destacar la importancia de reconocer a quienes fortalecen la identidad mendocina a través de la cultura, el cine y la docencia. Subrayó que el trabajo de Manson refleja el valor de la educación y la comunicación en la provincia, consolidando su aporte al pensamiento crítico y al crecimiento del ámbito audiovisual local.