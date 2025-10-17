Conmoción: falleció a los 54 años Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro

El ambiente artístico se entristeció con la noticia de la muerte del conductor, figura de perfil bajo, que compartió lazos profundos con el querido comunicador.

La reservada vida de Mariano, marcada por el recuerdo de su hermano.

El ambiente mediático se encuentra de luto tras el reciente deceso de Mariano Castro, el hermano gemelo del inolvidable periodista y conductor Juan Castro. La primicia sobre el triste acontecimiento fue comunicada por el cronista de espectáculos Ángel de Brito en sus plataformas digitales.

Si bien cultivaba un perfil sumamente reservado, su nombre trascendió al público argentino, sobre todo luego del triste fallecimiento de su hermano el 5 de marzo de 2004. Desde entonces, Mariano se mostraba ocasionalmente ante las cámaras y micrófonos con el propósito de mantener viva la memoria de su familiar.

El diagnóstico del hermano de Juan Castro Mariano Castro El gemelo mantuvo viva la llama de la memoria del gran periodista Juan Castro. Foto: X @pablomontagna Un duro golpe para su salud se había presentado en el año 2020. En aquel momento, fue el mismo Ángel de Brito quien pudo conversar con él para conocer el diagnóstico, el cual el propio Castro brindó con crudeza: “Me internaron ayer, cáncer de pulmón con metástasis”. Esta dolencia marcó sus últimos años de existencia.

Juan Castro cuerpo nota 1 Juan Castro falleció el 5 de marzo de 2004. Foto: Archivo MDZ En el ámbito personal, Mariano mantuvo una relación sentimental con la talentosa actriz Mercedes Scapola, fruto de la cual nació su hijo León en 2013. A pesar de haber tomado caminos separados como pareja, la armonía y la buena voluntad prevalecieron en su vínculo, velando siempre por el bienestar del pequeño.