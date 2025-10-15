Dolor: por el fallecimiento de María Eugenia Karall, reconocida locutora de Radio 10

La querida figura de la radiofonía nacional murió a sus 52 años, dejando un recuerdo imborrable en sus colegas y los fieles oyentes de la emisora.

El ambiente de la comunicación se ha llenado de dolor tras conocerse el deceso de María Eugenia Karall, una histórica y reconocida voz que resonó por décadas. A la edad de 52 años, la profesional con una vasta trayectoria en los medios, culminó su paso por este mundo. La desgarradora novedad fue difundida este miércoles a través de la cuenta oficial de una influyente emisora, donde la comunicadora desplegó su arte durante muchos años. El mensaje de despedida resaltó su impronta: “Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”.

María Eugenia Karall: la reconocida locutora forjó una trayectoria imborrable ME Karall La figura radial hizo un extenso recorrido en los medios, dejando un legado que sus colegas y oyentes jamás olvidarán tras el inmenso dolor de su fallecimiento. Foto: X María Eugenia Karall El impacto de su partida se sintió de inmediato en los estudios. El periodista Mauro Federico del ciclo Argenzuela (Radio 10) le rindió un sentido homenaje a su colega, evocando las innumerables ocasiones compartidas en el ámbito laboral. El comunicador rememoró: “Hace muchos años y después nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la radio. A veces hizo reemplazos aquí en Argenzuela y también trabajó con nosotros en esta etapa". Con una visible aflicción, agregó que la locutora venía librando una ardua batalla por su salud, con la valentía de "una leona".

El testimonio de su compañero de labores destacó no solo la calidad humana de la querida locutora, sino también su indiscutible pericia al micrófono. "La verdad que a todos los que la conocimos y que tuvimos el enorme placer y privilegio de laburar con ella, nos queda esa sensación de que era no solo una bella persona, sino también un excelente profesional con la que te daba tranquilidad laburar”, expresó Federico. Este profundo sentimiento de seguridad profesional que irradiaba Karall se convirtió en un pilar para sus colegas.

El recuerdo emocionado de Mauro Federico Tristeza profunda por el fallecimiento de María Eugenia Karall Tristeza profunda por el fallecimiento de María Eugenia Karall. Video: Radio 10 Conmovido hasta las lágrimas, el conductor subrayó la fiabilidad y el soporte incondicional que ella brindaba en cada emisión. "Tener trabajando al lado a alguien como Eugenia era saber que si te mancabas, si la voz te fallaba, si tenías que toser, si te daban ganas de pillar, ella estaba ahí siempre y cubría como lo que era, una gran profesional", indicó Mauro Federico. Su destreza garantizaba que el flujo del programa se mantuviera inalterable ante cualquier imprevisto de quienes la acompañaban.