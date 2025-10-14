Biodescodificación: este es el significado emocional del dolor de espalda

La biodescodificación intenta resolver el significado y origen de emociones no resueltas para poder sanar.

Muchas personas sufren dolor de espalda y es uno de los más comunes entre la población. La biodescodificación propone que la columna actúa como un “tablero de mensajes” siendo un reflejo de conflictos emocionales no resueltos. Por eso busca sanar.

Biodescodificación y dolores Este enfoque busca el significado de esas emociones para poder resolverlas y encaminarse hacia la sanación. La biodescodificación no es una ciencia por lo que se recomienda acudir al médico ante dolores o malestares físicos.

Para la biodescodificación este dolor es una señal biológica de que hay un estrés emocional que no se pudo gestionar conscientemente. La teoría señala que al tomar conciencia de ese problema se puede ir en camino hacia la sanación.

La teoría de la biodescodificación entiende a la columna como el pilar que mantiene erguido, brinda soporte y permite moverse. Su función sería la de sostén emocional, económico y familiar. Este dolor de espalda es un conflicto con la idea de sostener o de ser sostenido.

Si el dolor aparece en la zona alta se relaciona con falta de apoyo emocional y sentimientos de culpa. La biodescodificación también señala que si el dolor está en la espalda media, dorsales bajas, se relaciona con la inseguridad en los proyectos y la preocupación por la economía. Mientras que si el malestar aparece en el limbar se vincula con miedos financieros, necesidad de control sobre el futuro o problemas en el hogar.