Sueños lúcidos: qué son y cómo se consiguen

Los sueños pueden tener varias interpretaciones. Son mensajes del subconsciente y hay que interpretar su significado.

Los seres humanos siempre se preguntan sobre los sueños lúcidos. Se trata de estar conscientes mientras soñamos. Aristóteles se refería a eso y también los budistas practican el yoga de los sueños desde hace siglos. Incluso estos sueños han sido temas de tramas literarias.

Sueños lúcidos En las redes sociales las personas describen con detalle sus momentos de conciencia mientras duermen y se intercambian consejos para poder tener este tipo de sueño más seguido y entender mejor su significado.

¿Qué significa soñar con la lluvia? (Shutterstock) Hay que reflexionar sobre los sueños. (Shutterstock) Según la ciencia, alrededor de la mitad de la población global ha experimentado algún sueño lúcido.

“Según lo que sabemos, si la gente de verdad empieza a investigar el tema, si practica un poco o algo así, la mayoría de las personas en algún momento llega a tener un sueño lúcido”, explicó el experto en neurociencia cognitiva del Instituto Donders para la Investigación del Cerebro, la Cognición y el Comportamiento de la Universidad Radboud, en los Países Bajos, Martin Dresler.

Para poder llegar al sueño lúcido hay dos técnicas recomendadas: por un lado hay que llevar un registro de cada sueño en un diario e identificar patrones. La otra técnica es aprovechar esa lucidez para verificar la realidad. Se pone a prueba la conciencia en las horas de vigilia con tareas como contar dedos.