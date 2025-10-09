¿Te duele el estómago? Este es el significado emocional, según la biodescodificación

El cuerpo expresa síntomas físicos cuando hay emociones no resueltas, según señala la biodescodificación. Hay que atender el dolor emocional.

El dolor de estómago o lo que se conoce como molestias intestinales son muy comunes. Sin embargo, la biodescodificación es una herramienta que señala que a veces ese malestar es una manifestación de las emociones no resueltas. Es por eso que hay que atenderlas.

Biodescodificación La biodescodificación no es una ciencia, por eso ante enfermedades o malestares físicos se recomienda acudir al médico. Sin embargo esta herramienta señala que el cuerpo “somatiza” lo que la mente no puede expresar y en muchas ocasiones el sistema digestivo es el que recibe esas tensiones.

biodescodificacion La biodescodificación busca sanar a través de las emociones. Fuente. IA Gemini. Según señala la biodescodificación, la conexión entre el cerebro y el intestino es campo de estudio en la actualidad. Muchas neuronas recubren el tracto digestivo por lo que muchos lo consideran el “segundo cerebro”.

Eso explica por qué las emociones impactan rápidamente en la salud digestiva. La perspectiva de la biodescodificación señala que el dolor de panza está relacionado con la dificultad para digerir o asimilar algunas experiencias, situaciones o emociones.

Entre los significados emocionales que atribuye esta teoría están los conflictos de inseguridad y el miedo, esto se refleja con un “nudo” en el estómago. También con la facultad para “digerir” situaciones. La rabia, la frustración contenida o el cólera también pueden provocar una “piedra” en el estómago.