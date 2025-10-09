Jardinería: este es el secreto para que las hojas de la sansevieria estés radiantes

En el mundo de la jardinería existen muchos trucos caseros y económicos para que las plantas estén vigorosas.

La lengua de suegra (sansevieria) es una planta famosa por su resistencia y por ser una gran purificadora del aire. Los que están en el mundo de la jardinería conocen un toque de cuidado extra para que brille como nunca.

Jardinería: el aliado natural Muchos recomiendan rociar vinagre blanco en las hojas de la lengua de suegra porque tiene beneficios poderosos para esta planta. Es un excelente limpiador y elimina eficazmente el polvo, las manchas de cal y la suciedad acumulada.

Puedes estimular el crecimiento de flores en la lengua de suegra Foto: Shutterstock Un gran consejo de jardinería. Foto: Shutterstock Además, el vinagre es un repelente natural de plagas por su olor y su acidez natural que son un gran disuasivo. De esa manera ayuda a mantener a raya a los insectos molestos como pulgones y cochinillas.

Por otra parte, el vinagre ayuda a prevenir la aparición de hongos y bacterias en las plantas. Protege y desinfecta de manera natural.

Cómo usarlo Siempre se recomienda diluir el vinagre para no dañar a las partes. Para eso hay que combinar una parte de vinagre blanco y cinco partes de agua. Nunca debe usarse puro porque eso es un verdadero riesgo.