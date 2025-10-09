Presenta:

Jardinería: este es el secreto para que las hojas de la sansevieria estés radiantes

En el mundo de la jardinería existen muchos trucos caseros y económicos para que las plantas estén vigorosas.

Lengua de suegra, requiere de pocos cuidados. Foto: Shutterstock

La lengua de suegra (sansevieria) es una planta famosa por su resistencia y por ser una gran purificadora del aire. Los que están en el mundo de la jardinería conocen un toque de cuidado extra para que brille como nunca.

Jardinería: el aliado natural

Muchos recomiendan rociar vinagre blanco en las hojas de la lengua de suegra porque tiene beneficios poderosos para esta planta. Es un excelente limpiador y elimina eficazmente el polvo, las manchas de cal y la suciedad acumulada.

Además, el vinagre es un repelente natural de plagas por su olor y su acidez natural que son un gran disuasivo. De esa manera ayuda a mantener a raya a los insectos molestos como pulgones y cochinillas.

Por otra parte, el vinagre ayuda a prevenir la aparición de hongos y bacterias en las plantas. Protege y desinfecta de manera natural.

Cómo usarlo

Siempre se recomienda diluir el vinagre para no dañar a las partes. Para eso hay que combinar una parte de vinagre blanco y cinco partes de agua. Nunca debe usarse puro porque eso es un verdadero riesgo.

Luego hay que humedecer un paño suave con la mezcla o colocarla en un atomizador, siempre sobre las hojas y nunca sobre la tierra. Se recomienda realizar la limpieza de las hojas de la planta una vez al mes.

