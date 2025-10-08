Presenta:

Tendencias

|

jardinería

Jardinería: la planta que necesitas en tu hogar para atraer abundancia

Los que saben de jardinería y creen en el Feng Shui recomiendan tener la planta del dinero para atraer fortuna al hogar.

MDZ Tendencias

La planta que atrae la abundancia. Fuente: Shutterstock.

La planta que atrae la abundancia. Fuente: Shutterstock.

SHUTTERSTOCK

Los que están buscando abundancia y buena suerte en el hogar deben saber que hay una planta que tiene todas esas cualidades. Los que saben de jardinería recomiendan tener en casa o en el negocio la “planta del dinero”.

Jardinería

La planta del dinero es una de las especies más apreciadas en el mundo no solo por la belleza sino porque históricamente se le atribuye la capacidad de prosperidad y riqueza para quienes la cuidan.

Te Podría Interesar

JARDÍN PLANTA DEL DINERO Foto: OK DIARIO
Jardiner&iacute;a. Una planta de f&aacute;cil cuidado. Foto: OK DIARIO

Jardinería. Una planta de fácil cuidado. Foto: OK DIARIO

La fama de esta planta reside en sus hojas redondas y carnosas que se asemejan a monedas y eso ha hecho que su reputación gane fama como un poderoso imán para atraer el dinero y la fortuna.

Se trata de una planta de fácil cuidado, ideal para los principiantes en el mundo del jardín. También se destaca porque es adaptable porque se puede desarrollar perfectamente interiores con luz indirecta. Además de atraer la prosperidad es una planta purificadora del aire.

Para mantener la planta radiante se necesita que tenga claridad abundante y no debe ser expuesta directamente al sol. El riego debe ser moderado, hay que dejar secar la tierra antes de cada riego para evitar encharcamientos. Se recomienda colocar en la entrada para potenciar su efecto o en la zona de trabajo.

Embed - https://cdn.jwplayer.com/previews/WXx9cCcr-

Archivado en

Notas Relacionadas