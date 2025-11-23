En un partido de locos, Los Pumas estuvieron muy cerca de otra remontada histórica
Los Pumas cayeron 27 a 23 ante Inglaterra en Twickenham. Fue el último partido de la gira europea y del año para el equipo que conduce Felipe Contepomi.
La Selección argentina de rugby, Los Pumas, cayó con su par de Inglaterra, 27 a 23 en su último partido en el 2025. El encuentro se llevó a cabo en el mítico estadio de Twickenham, que tiene capacidad para 82 mil espectadores. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró fueron titulares.
El equipo de Felipe Contepomi cerró con esta derrota una muy buena gira europea, con dos triunfos y esta derrota. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Cardiff por 52-28 y luego dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.
Ahora, en un partidazo, pusieron contra las cuerdas a uno de los mejores equipos del mundo y casi logran una remontada histórica sobre el final.
En la primera parte, otra vez algunas desconcentraciones y errores no forzados de los argentinos le permitieron a los ingleses ponerse arriba en el marcador. A través de dos tries y un drop llegaron a estar 17 a 0. Los Pumas, en esa primera mitad lograron descontar por medio de un penal de Tomás Albornoz.
En el complemento la historia fue otra. De nuevo, como ante Escocia, Los Pumas dejaron todo y a puro corazón se acercaron en el marcador aunque no pudieron concretar la remontada.
Argentina consiguió dos tries: uno de la figura argentina este domingo, Justo Piccardo, y otro del mendocino Rodrigo Isgró, con las intervenciones con el pie de Tomás Albornoz y de Santiago Carreras.
A pesar de la derrota, fue un buen cierre de año de Los Pumas, que ya piensan en el Nations Championship del 2026 y en el Mundial de Australia 2027, donde serán cabeza de serie por el sexto puesto en el ranking de la World Rugby.