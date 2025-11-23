En un partido de locos, Los Pumas estuvieron muy cerca de otra remontada histórica

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, cayó con su par de Inglaterra, 27 a 23 en su último partido en el 2025. El encuentro se llevó a cabo en el mítico estadio de Twickenham, que tiene capacidad para 82 mil espectadores. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró fueron titulares.

El equipo de Felipe Contepomi cerró con esta derrota una muy buena gira europea, con dos triunfos y esta derrota. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Cardiff por 52-28 y luego dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.

Ahora, en un partidazo, pusieron contra las cuerdas a uno de los mejores equipos del mundo y casi logran una remontada histórica sobre el final.

En la primera parte, otra vez algunas desconcentraciones y errores no forzados de los argentinos le permitieron a los ingleses ponerse arriba en el marcador. A través de dos tries y un drop llegaron a estar 17 a 0. Los Pumas, en esa primera mitad lograron descontar por medio de un penal de Tomás Albornoz.

En el complemento la historia fue otra. De nuevo, como ante Escocia, Los Pumas dejaron todo y a puro corazón se acercaron en el marcador aunque no pudieron concretar la remontada.