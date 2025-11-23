Los Pumas cierran el año ante Inglaterra: a qué hora juegan y las formaciones

El Seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, juegan su último partido del año ante la dura Inglaterra en Twickenham.

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, se enfrentará este domingo con su par de Inglaterra, en el que será su último partido en el 2025. El encuentro, que está programado para las 13:10, se llevará a cabo en el mítico estadio de Twickenham, que tiene capacidad para 82 mil espectadores. El partido se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Los Pumas, que son entrenados por Felipe Contepomi, están teniendo una muy buena gira europea y buscarán cerrarla con un nuevo triunfo. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Cardiff por 52-28.

Pero lo mejor se dio el fin de semana pasado, cuando le dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.

Sin embargo, Los Pumas no la tendrán nada fácil este domingo, ya que del otro lado estará Inglaterra, que es uno de los rivales que más lo complica. La Rosa, que lidera ampliamente en el historial, ganó los dos amistosos que se disputó este año en la Argentina (35-12 y 22-17) y el fin de semana pasado tuvo una grandísima actuación para ganarle a Nueva Zelanda.

Los Pumas, que quieren hacer historia, buscarán el tercer triunfo de su historia en el estadio de Twickenham, donde solo pudieron imponerse 25-18 en 2006 y 30-29 en el 2022.