Por la tormenta, Lavalle reprogramó su Vendimia: cuándo se hace

La Municipalidad de Lavalle tuvo que modificar la agenda y cambió el día de realización de su Fiesta de la Vendimia.

La Municipalidad de Lavalle también fue afectada por la tormenta que azotó a la provincia este sábado y, por esto, tuvo que programar su Fiesta de la Vendimia, la cual estaba prevista para la jornada de ayer.

"Debido a inclemencias del tiempo, nuestra fiesta departamental se realizará mañana a partir de las 20 hs. Entrada libre y gratuita, no olvides traer tu DNI", indicaron desde sus redes sociales, por lo que la misma se desarrollará este domingo.

Cómo será la Fiesta de la Vendimia de Lavalle En el contexto de un nuevo aniversario de vendimia, la historia del guion propone un viaje histórico de la vendimia local, desde lo sensorial, la memoria, la herencia Huarpe, el sacrificio de los labradores y el dulzor de los frutos de la tierra.