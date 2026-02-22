La colonia en Corrientes que la ONU eligió como uno de los mejores pueblos del mundo

Colonia Carlos Pellegrini volvió a quedar en el centro de la escena turística internacional tras recibir una distinción de la ONU que la ubicó entre los mejores pueblos del mundo. En pleno corazón de los Esteros del Iberá en la provincia de Corrientes , el reconocimiento refuerza su perfil como destino de naturaleza, cultura y desarrollo sostenible.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli , llegó a la ciudad correntina de Colonia Carlos Pellegrini para entregarle al intendente Juan de la Cruz Fraga y demás autoridades locales la distinción que la ONU hizo a la localidad al reconocerla como uno de los mejores pueblos del mundo. “Recorrí la localidad y es un orgullo entregar esta distinción que le otorgó la Organización de las Naciones Unidas”, dijo el funcionario nacional a medios provinciales.

"Hoy recorrí Colonia Carlos Pellegrini, uno de los principales portales de acceso a los Esteros del Iberá, donde tuve el honor de entregar el reconocimiento Best Tourism Village de ONU Turismo, el que ganaron en 2025 junto a Maimará, Jujuy", confirmó Scioli en sus redes sociales.

Scioli navegó por la Laguna Iberá y también bailó chamamé con la diputada nacional por Corrientes Virginia Gallardo, de La Libertad Avanza. "Colonia Carlos Pellegrini, con su diversidad ambiental y cultural, su gastronomía típica y el avistaje de flora y fauna, es un ejemplo de desarrollo turístico sostenible y de crecimiento para la economía local", agregó mientras recorría cada rincón del pueblo.

Scioli, entregando el reconocimiento de la ONU a la localidad de Colonia Carlos Pellegrini como uno de los mejores pueblos del mundo.

Scioli dijo que “Corrientes se destaca por su magia, sus comidas, su música, su cultura, su gente y yo invito a cada argentino a redescubrir el país y en especial Corrientes” y reiteró que “Corrientes, porque Corrientes tiene esta cosa mágica de su música, el chamamé, los chipás, la fiesta del río”.

Distante a 360 kilómetros de la Capital

La localidad correntina de Colonia Carlos Pellegrini está ubicada en el Departamento San Martín, a 360 kilómetros de la ciudad de Corrientes, capital. En 2025 fue elegida dentro de la iniciativa "Best Tourism Villages", impulsado por ONU Turismo, que selecciona a los 52 destinos rurales más destacados del mundo.

La historia de la Colonia

El área era propiedad del ex gobernador Juan Ramón Vidal, quien en 1919 dispuso que se destinara a la formación de una colonia. El 29 de noviembre de 1923 la legislatura provincial sancionó la ley n.º 446 que dispuso la creación de la comisión de fomento del pueblo Carlos Pellegrini: Créase la Comisión de Fomento del pueblo Carlos Pellegrini, situado en la Segunda Sección del Departamento San Martín.

Tiene clima subtropical, con zona de tormentas convectivas, la temperatura media en verano es de 30 °C, y en invierno durante la noche pueden hacer hasta -2 °C, con algunas heladas; durante el día puede hacer calor. La media de lluvia es de entre 1100 y 1600 milímetros anuales.

La localidad se encuentra dentro de la "Reserva Natural Provincial del Iberá", dentro de un humedal de 1.300.000 hectáreas, en una península que ingresa en la laguna del Iberá de 5.500 hectáreas. Tiene fauna muy diversa, entre las que se destacan yacarés, carpinchos, ciervos de los pantanos y más de 350 especies de aves.

Según el censo de 2022 cuenta con 1113 habitantes, lo que representa un incremento del 30,3% frente a los 890 habitantes que mostró el censo de 2010.