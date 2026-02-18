Arzobispado anuló un matrimonio trans celebrado en enero: los motivos

El Arzobispado de Corrientes declaró la nulidad del matrimonio trans celebrado el pasado 28 de enero entre Isabel Díaz Núñez y Solange Ayala en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en la capital provincial.

La ceremonia se había realizado con los nombres que figuran actualmente en los documentos nacionales de identidad de ambas personas y no con los registrados en sus partidas de bautismo.

Según trascendió, el sacerdote interviniente les informó que no existían impedimentos para concretar la boda, al considerar que, desde el punto de vista biológico, se trataba de “un varón y una mujer".

“No lo íbamos a hacer por iglesia porque era algo que veíamos imposible. Se habla tanto de que no aceptan a la comunidad LGBT y fuimos buscando opciones”, contó. Según detalló, eligieron esa parroquia porque les habían señalado que tenía una mirada pastoral abierta y receptiva, lo que los motivó a iniciar el expediente matrimonial.

La emoción alcanzó su punto máximo el día de la ceremonia. “Cuando llegué a la iglesia todo me parecía irreal, porque no era algo que me esperaba”, recordó. La presencia de amigas y referentes de la comunidad trans dentro del templo convirtió la celebración en un momento profundamente simbólico. “ Ellas mismas decían que era como cumplir un sueño que muchas tenemos, porque quién no soñó casarse por iglesia alguna vez ”, agregó.

Según Solange, el sacerdote les explicó los pasos necesarios y les comunicó que no existían objeciones para avanzar con el sacramento. “Nos dijo que, hablando con transparencia, biológicamente éramos un varón y una mujer y que podíamos ser bendecidos bajo el matrimonio”, afirmó.

También destacó que el trámite se desarrolló con normalidad a pesar de que sus partidas de bautismo conservan los nombres anteriores. “Firmamos el acta con nuestros nombres actuales, los que figuran hoy en el documento”, señaló, remarcando que todo el proceso se llevó adelante con formalidad y acompañamiento.

Nulidad del matrimonio trans

El 8 de febrero el arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, difundió un comunicado oficial en el que aseguró que no otorgó autorización para la celebración ni recibió la documentación eclesiástica requerida para validar el sacramento.

En el mismo texto, la autoridad religiosa sostuvo que el acto debía considerarse nulo “ipso facto”, al no encuadrarse dentro de las disposiciones del derecho canónico vigente.

Tras la difusión de la boda, el Arzobispado inició un proceso canónico que podría derivar en sanciones al sacerdote y declaró que la unión no sería válida para la Iglesia. Sin embargo, Solange e Isaías decidieron mantenerse al margen del conflicto institucional y enfocarse en lo que vivieron como pareja. “Celebramos nuestro matrimonio con respeto y compromiso y esperamos que se reconozca nuestro derecho a vivirlo plenamente”, afirmaron.