"A mis 14 años, mi madre firmó mi matrimonio y entregó mi vida a un hombre. Esto todavía sucede en EE.UU."

La ceremonia de matrimonio de Patricia Lane, de 14 años, con Timothy Gurney, de 27, duró cuatro minutos.

Patricia no llevó vestido blanco ni adornó su cabello con flores. La unión legal se concretó, más bien, en un pálido despacho de un juez de sucesiones de Alabama, en el sur de Estados Unidos , con su madre como única testigo.

"Fue rapidísimo. No quería estar ahí. No me gustaba ese hombre y mi madre estaba furiosa", recuerda Lane, a sus 58 años, en conversación con BBC Mundo desde Saint Paul, en Minnesota. "Fue horrible".

A los pocos minutos de recibir el certificado de matrimonio, lo primero que hizo fue cruzar al parque ubicado frente al tribunal y balancearse en una de sus hamacas, un impulso infantil que desató el enojo en su madre y su reciente marido.

"Nada de eso era como imaginaba que sería una boda", recuerda Patricia, que por entonces cursaba las primeras semanas del embarazo de su primera hija, a quien tiempo después daría en adopción.

Desde que contrajo matrimonio el 21 de mayo de 1980, las normas del estado de Alabama no han cambiado demasiado. Hoy, una persona de 14 años no puede casarse, pero sí puede hacerlo alguien de 16, si cuenta con el consentimiento de uno de sus padres.

"No hay salvaguardas adicionales. El estado no exige que el menor otorgue un consentimiento independiente, ni requiere una autorización judicial", explica Anastasia Law, responsable de programas para Norteamérica de la organización Equality Now.

Alabama integra la lista de los 34 estados de Estados Unidos donde todavía las personas menores de 18 años pueden contraer matrimonio mediante excepciones legales.

Según Naciones Unidas, se considera matrimonio infantil a las uniones formales e informales que involucran a personas menores de 18 años. Esta práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos.

En Estados Unidos, al menos 314.000 menores de edad se casaron legalmente entre 2000 y 2021, según registros de la organización Unchained at Last, dedicada a terminar con los matrimonios forzados e infantiles en ese país.

Algunas de ellas contrajeron matrimonio teniendo solo 10 años, aunque la mayoría son personas de 16 o 17 años, la gran parte mujeres casadas con hombres adultos.

Estos matrimonios son posibles porque Estados Unidos no cuenta con una edad mínima a nivel federal para contraer matrimonio, por lo que cada estado establece la edad mínima en base a sus propias reglas.

"La falta de una ley federal tiene un impacto significativo en el matrimonio infantil en Estados Unidos. Sin ella, tenemos que ir con nuestro trabajo de defensa de los menores, estado por estado, y convencer a cada uno de ellos para que cambien sus leyes", dice Law.

Desde los organismos de derechos humanos insisten en que la implementación de una edad mínima a nivel federal es un primer paso; sin embargo, resaltan que se necesita un enfoque integral para erradicar definitivamente el matrimonio infantil en Estados Unidos.

"Sin leyes que establezcan la edad mínima en 18 años sin excepción, los niños y niñas carecen de protección. Permitir el matrimonio infantil legalmente implica la aprobación social de esta práctica", agrega.

"Deshonra familiar"

Patricia creció en Eden Prairie, una pequeña localidad de colinas verdes y vistas al río, ubicada en las afueras de Minnesota. Para muchos, un lugar soñado. Para ella, el recuerdo de una infancia alejada del mundo.

"Mi hermano y yo estábamos culturalmente muy aislados. Aunque vivíamos en un suburbio de una gran ciudad estadounidense, mi vida era demasiado rígida y opresiva", describe Patricia sobre aquella época.

Víctima de un abuso sexual desde muy pequeña, Patricia se sumergió en una depresión profunda que la llevó, a los 12 años, a buscar el apoyo que no encontraba en su casa en una línea de atención a personas en crisis.

Así conoció a Timothy Gurney, el hombre que respondió a su llamada aquel día y que unos meses más tarde se convertiría en su esposo.

Tim, como ella lo llamaba, tenía 25 años y estudiaba en un seminario religioso. Para llegar a ser misionero, realizaba sus prácticas en una pequeña organización atendiendo a las llamadas de una línea de ayuda a personas en crisis.

Después de esa primera llamada, quedaron en encontrarse. Poco tiempo después, Patricia, con 13 años, quedó embarazada.

Getty Images El matrimonio infantil puede ser presentado por los padres de las niñas implicadas como una supuesta forma de proteger a sus hijas embarazadas.

"Descubrí que la oración no funciona como método anticonceptivo. Estaba embarazada y no quería casarme con él", recuerda Patricia, quien creció en una familia evangélica.

Mientras Tim lloraba en el sótano de su casa, Patricia le contó la inesperada noticia a sus padres. Pero la respuesta de su madre no fue la que esperaba. Por el contrario, la culpo de haber "deshonrado a la familia".

"Mi madre fue muy clara: yo era la culpable de toda la vergüenza que había traído a la familia y lo único que podía hacer para remediarlo era casarme con ese hombre y ser una buena esposa", recuerda que le dijo su madre.

Si Patricia quería tener al bebé, debía casarse.

Así fue como su padre firmó el consentimiento y, al día siguiente, ella, su madre y Tim emprendieron un viaje por carretera hacia el sur del país en busca de un tribunal donde pudieran casarse, ya que en Minnesota estaba prohibido.

"No sentí que tuviera otra opción. No quería casarme con él, pero deseaba con todas mis fuerzas quedarme con ese bebé y criarlo. Sabía que podía ser una buena madre".

En muchas ocasiones, el embarazo de las menores funciona como fundamento para autorizar la excepción a la edad mínima de matrimonio. Actualmente, es un argumento legal en estados como Arkansas, Maryland, Nuevo México y Oklahoma.

Pero, aun cuando los padres recurren a él como una supuesta forma de proteger a sus hijas embarazadas, el matrimonio infantil puede complicar aún más la vida de esas niñas.

Law sostiene que esta práctica no hace más que "legitimar aún más relaciones y actos de explotación que, de otro modo, se considerarían violación estatutaria o abuso infantil".

De Minnesota a Alabama

Fue así que Patricia, su madre y Tim llegaron primero a Kentucky, el estado más cercano a Minnesota que permitía el matrimonio a su edad. Pero las autoridades locales rechazaron su solicitud.

"De ninguna manera. Son demasiado jóvenes", recuerda Patricia que les respondieron. "Y tenían razón. Toda la razón. Yo era demasiado pequeña".

Entonces siguieron hasta Alabama, donde en aquel momento podría casarse, siempre y cuando tuviera el permiso de sus padres. Fue así que, al llegar al condado sureño de Lauderdale, en apenas unos minutos, Patricia y Tim contrajeron matrimonio.

"Yo no firmé mi acta de matrimonio. Mi nombre está ahí, pero yo no estaba obligada a firmarla. Mi madre firmó por mí. Entregó mi vida a un hombre. Así funcionan estos matrimonios. Otras personas te entregan y no puedes escapar hasta que cumplas 18", asegura.

Las reglas han cambiado en el último tiempo. Sin embargo, aún en 2025, solo 16 estados de Estados Unidos, además de Washington DC, establecen un mínimo de edad de 18 años sin excepciones, que es lo que reclaman las organización de derechos humanos.

Cedida Patricia Lane se casó, a los 14 años, con el consentimiento de sus padres.

Entre las excepciones figura la condición de estar embarazada de la persona con quien la menor contraerá matrimonio, haber dado a luz al hijo del eventual cónyuge y el consentimiento de los padres para contraer matrimonio.

En los años que siguieron a su matrimonio, Patricia enfrentó decisiones difíciles como dar en adopción a su hija y divorciarse de su esposo. Pero más tarde volvió a casarse, esta vez guiada por su propia voluntad.

De acuerdo a Anastasia Law, de Equality Now, actualmente los estados más permisivos, donde no existe una edad mínima para contraer matrimonio con consentimiento paterno ni judicial, son California, Misisipi, Nuevo México y Oklahoma.

"Esto significa que un menor de cualquier edad puede casarse con una persona de cualquier edad", explica.

"Una ley federal eliminaría las lagunas legales que actualmente permiten y fomentan el matrimonio infantil y la trata de niños bajo la apariencia del matrimonio", agrega.

"Todavía lucho contra el aislamiento"

Para Patricia, su matrimonio a los 14 años no fue una elección sino una imposición familiar que la limitó en varios aspectos de su vida. Entre ellos, la educación, los vínculos sociales y su capacidad de desarrollarse profesionalmente.

"Perdí un par de años de educación. Los recuperé después, pero no es lo mismo”, asegura.

Según las organizaciones dedicadas a combatir los matrimonios forzados e infantiles en Estados Unidos, las niñas afectadas suelen aislarse y tienen más probabilidades de abandonar la escuela, lo que las vuelve aún más dependientes de sus maridos.

"Mi marido no me permitía tener amigos. Estaba completamente sola. Todavía lucho contra el aislamiento hasta el día de hoy. Me siento más cómoda sola que en un grupo de personas, porque todavía me cuesta confiar en la gente", describe.

En el largo plazo, el matrimonio infantil deja duras secuelas en las personas implicadas.

"Al final, logré deshacerme de esas ideas tan negativas. Pero aún hoy, a mis casi 60 años, todavía me cuesta confiar en mí misma", agrega.

Cedida "Estaba completamente sola", recuerda Patricia.

Desde 2018, 16 estados han modificado sus leyes para prohibir el matrimonio infantil gracias a la persistente labor de defensa de las víctimas y la sociedad civil, pero aún queda mucho por hacer.

"Creo que mucha gente no entiende que esto todavía sucede. Piensan que solo ocurre en países del tercer mundo o en ciertas religiones. Pero no, en Estados Unidos también sucede", dice Patricia.

Para Law, el desconocimiento de que el matrimonio infantil es un problema en Estados Unidos, sumado a los arraigados prejuicios de género, dificulta los esfuerzos por impulsar un cambio legal en el país.

"Para estos hombres, o mejor dicho pedófilos, casarse es una forma de evitar cargos legales. Les pido a quienes hacen las leyes que no se lo permitan", reclama Patricia.

"Y para quienes defienden que a los 16 o 17 años ya es amor verdadero... ¡Estupendo! Si es así, seguirá siendo amor verdadero cuando tengan 18", dice Patricia, 45 años después del matrimonio que firmó su madre.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC