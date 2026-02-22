Fotos y videos: así fue el paso de una nueva tormenta por Mendoza

La tormenta en Mendoza dejó una vez más un sinfín de afectaciones en distintos puntos de la provincia. Impactantes videos.

Una nueva tormenta en Mendoza dejó nuevamente una gran cantidad de postales apocalípticas en diversas partes del área metropolitana. Las calles terminaron inundadas y los problemas se volvieron a repetir.

Tal y como se indicó en el pronóstico meteorológico, la lluvia en el centro provincial comenzó pasadas las 20.30 y se extendió durante aproximadamente una hora. El caudal generó anegaciones de calles y los usuarios de las mismas comenzaron a registrar en videos el caudal de agua circulando por la calzada.

Así sigue el tiempo en Mendoza

Después de las fuertes tormentas registradas durante la noche del sábado, Mendoza tendrá un domingo con condiciones más estables y un leve descenso de la temperatura. El cambio se sentirá desde la madrugada, cuando el ambiente se presente más fresco y con menor carga de humedad.

La mínima será de 17° en las primeras horas del día, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 31°, en un contexto de cielo con menos nubosidad y momentos de sol que permitirán una jornada agradable en gran parte del territorio provincial.