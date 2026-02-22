El impresionante saldo de la tormenta: inundaciones, derrumbes y árboles caídos

La tormenta en Mendoza generó que Defensa Civil tuviese que realizar 149 intervenciones en el área metropolitana y el Este provincial.

La tormenta registrada este sábado en el Gran Mendoza y el Este provincial dejó un saldo de 149 complicaciones atendidas por la Dirección de Defensa Civil, con intervenciones vinculadas a viviendas anegadas, derrumbes, rescates y personas evacuadas.

En el departamento de Santa Rosa, puntualmente en los distritos de La Dormida y Las Catitas, se registraron 20 casos de filtraciones de techo, todos asistidos sin que se reportaran personas lesionadas. Las cuadrillas municipales trabajaron en la contención y asistencia a las familias afectadas.

En Las Heras se contabilizaron 51 intervenciones: 48 viviendas anegadas y tres derrumbes de vivienda, estos últimos sin lesionados. Las tareas se concentraron en el drenaje del agua acumulada y en la evaluación estructural de las propiedades comprometidas.

Tormenta en Mendoza Nueva tormenta en Mendoza. El impacto de la tormenta La situación también generó complicaciones en otros puntos del área metropolitana. En Ciudad de Mendoza se reportaron 12 novedades, entre ellas diez viviendas anegadas, un cable caído y la caída de un árbol, lo que obligó a realizar tareas preventivas para evitar riesgos mayores.

Uno de los departamentos más afectados fue Godoy Cruz, donde se registraron 61 intervenciones. Entre ellas, el derrumbe de una pared, el rescate de tres personas que quedaron atrapadas en un vehículo en el dique Frías, 40 personas evacuadas a casas de familiares en el barrio Los Cerrillos y 17 viviendas anegadas.