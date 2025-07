"No seas tóxica", el reclamo de L-Gante a Wanda Nara tras la reconciliación

Desde hace unos días Wanda Nara publica fotos donde se la ve muy bien con el cantante. Pero, en LAM contaron que L-Gante usa una cuenta falsa en Instagram para levantarse a otras mujeres. Al parecer entre tantas idas y vueltas no quiere ser descubierto.

“L-Gante tiene una cuenta falsa. Se chamuya a mujeres desde esta cuenta trucha, que no tiene nada de malo, porque van y vienen con Wanda . Hasta el viernes pasado, le habría escrito por varios días. Le dije que le siga contestando para ver si era él", relató Pepe Ochoa.

Si me buscas , estoy en el barrio _Mallorca•Málaga•Galicia•Milán•Venecia

"Él le mandaba pruebas, videos con un collar suyo. Ella no entendía por qué L-Gante le hablaba de una cuenta trucha y le pidió pruebas. En un momento, le dijo que Wanda tiene abierta su cuenta de Instagram en su teléfono y le manda una foto del chat con ella", añadió.

"No seas tan tóxica, me la baja", le dijo el joven cantante a Wanda Nara. Hasta ahora, L-Gante no confirmó, ni negó nada.