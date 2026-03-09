El secreto del ajo en la mesa de luz: por qué debes dejar un ajo al lado de la cama

Para el Feng Shui, el ajo tiene poderes energéticos y colabora para un mejor descanso limpiando las energías.

Para el Feng Shui, los objetos cotidianos son herramientas simbólicas que pueden alterar las vibraciones de un espacio. Uno de los rituales más antiguos para favorecer un buen descanso es el uso del ajo como un potente “escudo”.

Ajo en el dormitorio El ajo favorece frente a las energías densas que se acumulan durante el día. Mientras las personas duermen el campo energético se vuelve más receptivo y es ahí donde la presencia de algunos elementos naturales puede hacer la diferencia entre un reposo y un sueño inquieto.

En este caso el Feng Shui valora al ajo por su capacidad de absorción y protección. Se cree que poner un diente de ajo en la mesa de luz o cerca de la cabecera es un filtro para bloquear las energías negativas. En caso de sentir la habitación “cargada”, el ajo actúa de forma simbólica absorbiendo la pesadez del entorno.

Además, el ajo es ideal para los que tienen dificultad para conciliar el sueño porque logra crear una atmósfera de serenidad y calma. Para que la energía fluya correctamente el Feng Shui hace hincapié en la ubicación.

En este caso la mesa de luz es el lugar ideal. Debe colocarse cerca de la cabeza para que su radio de acción sea efectivo durante el sueño. Se aconseja que no esté oculto para que la energía circule libremente a su alrededor.