Tras el video viral de Wanda Nara, Mauro Icardi evalúa propuesta publicitaria
Mauro Icardi habría recibido una propuesta de publicidad luego de que Wanda Nara hiciera viral "orgullosamente manicera".
La picardía de Wanda Nara volvió a ser noticia luego de que en redes sociales publicitara una reconocida marca de maní, jugando con el doble sentido al usar el logo "orgullosamente manicera", justo después de que se difundiera un video íntimo de Mauro Icardi.
Sin embargo, las marcas parecen haber despertado la creatividad y el delantero del Galatasaray ya tendría una propuesta para responder a este video que se hizo viral, que según trascendió en algunos medios, sus representantes estarían evaluando en aceptar.
Te Podría Interesar
Cuál es la propuesta a Mauro Icardi
El periodista Santiago Sposato, en el programa DDM, afirmó que una agencia de publicidad "le acercó una propuesta a los representantes del futbolista para convertirlo en el protagonista de una nueva campaña". Se trataría de una hamburguesa extra grande.
Hace un tiempo, con una filtración de chats, Icardi ya había llamado de esta forma a las partes íntimas de Wanda Nara. Además, el periodista señaló que "se lo hicieron llegar a sus representantes y están evaluando".
El ida y vuelta entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin y cada vez se suman más capítulos a esta historia de amor y conflicto. Tras la indirecta de la empresaria hacia el futbolista, queda esperar cuál será el próximo movimiento que el delantero realizará desde Turquía.