Tras el video viral de Wanda Nara, Mauro Icardi evalúa propuesta publicitaria

Mauro Icardi habría recibido una propuesta de publicidad luego de que Wanda Nara hiciera viral "orgullosamente manicera".

Sin embargo, las marcas parecen haber despertado la creatividad y el delantero del Galatasaray ya tendría una propuesta para responder a este video que se hizo viral, que según trascendió en algunos medios, sus representantes estarían evaluando en aceptar.

El periodista Santiago Sposato, en el programa DDM, afirmó que una agencia de publicidad "le acercó una propuesta a los representantes del futbolista para convertirlo en el protagonista de una nueva campaña". Se trataría de una hamburguesa extra grande.

Hace un tiempo, con una filtración de chats, Icardi ya había llamado de esta forma a las partes íntimas de Wanda Nara. Además, el periodista señaló que "se lo hicieron llegar a sus representantes y están evaluando".