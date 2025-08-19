Charly García recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA y sorprendió al aparecer en la ceremonia: el video

Después de mucho tiempo sin una aparición pública, finalmente el músico asistió al evento y recibió la mención honorífica.

Con el aula 108 de la Facultad de Filosofía y Letras colmada de estudiantes, docentes y fanáticos que convirtieron el acto en una verdadera celebración popular, Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El músico, leyenda viva del rock argentino, sorprendió al asistir a la ceremonia y, fiel a su estilo, dejó una frase que arrancó ovaciones: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly”, dijo levantando los dedos en V mientras la multitud lo acompañaba con cánticos y aplausos.

La distinción fue impulsada por la Facultad de Filosofía y Letras, a través de la cátedra de Estudios de Música Popular que dirige Lisa Di Cione, y aprobada por unanimidad en el Consejo Superior de la UBA.

En los fundamentos, la universidad destacó su “vigorosa creatividad”, su “notable calidad musical” y su influencia a lo largo de décadas, subrayando no solo su aporte artístico sino también el sentido político de sus canciones en distintos momentos de la historia argentina.

“Charly es artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger”, señaló Di Cione, al explicar la importancia de este reconocimiento que se convirtió en un homenaje colectivo al ícono que marcó generaciones con su música.