El motivo por el que Homo Argentum despertó una ola generalizada de insultos y silbidos en La Plata

La película de Guillermo Francella sigue despertando opiniones en la sociedad argentina. Algunos están a favor, otros en contra, aunque en esta ocasión estuvieron todos de acuerdo.

Los espectadores que asistieron a la Sala 1 del Cine San Martín en La Plata llegaron al limite de su paciencia debido que pasaron más de una hora esperando por el inicio de la función de la exitosa película “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella y que dio que hablar en los últimos días.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, no solo cuestionaron las demoras sino que además indicaron que las pantallas del citado cine no funcionan bien, ya que, se apagaban y tenían intermitencias, mientras que señalaron que en el techo parece haber riesgo de derrumbe.

Homo argentus silbidos En el video que dieron a conocer se escuchan los insultos y los pedidos de los asistentes para que se inicie la proyección de la película que es una de las más vistas de la semana, pero todo fue en vano.

Al final, los espectadores fueron trasladados a otro cine (Cinema City), pero ante las grandes demoras, algunos optaron por pedir el reembolso de sus entradas, las cuales habían abonado 7.500 pesos.