Nicolás Vázquez rompió el silencio tras la fuerte confesión de Gimena Accardi

El actor decidió hablar luego de las declaraciones que su exmujer realizó en OLGA y fue contundente con sus declaraciones ante la prensa.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvieron a ser noticias en los diferentes programas y portales que cubren la farándula de nuestro país. En la mañana de este martes, la actriz decidió romper el silencio en el programa de streaming y contar toda la verdad.

"Fueron 18 años hermosos, donde tengo los mejores recuerdos, las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es, de la persona que fue, de los 18 años que me dio y que yo le di también. Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto", comenzó diciendo Gimena en el largo descargo que realizó frente a cámara en OLGA.

Lo cierto es que tras estas palabras, Vázquez decidió hablar con los medios de comunicación: "No puedo creer estar acá, me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay . Hoy Gime decidió dar la versión que es lo que pasó y la realidad es esa".

Luego, subrayó que "la quiero acompañar desde el lugar que yo puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, de hecho hoy estuve con ella. Fui para nuestra casa a acompañarla para ver cómo estaba porque fue una mañana muy movida".