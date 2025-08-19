Nicolás Vázquez rompió el silencio tras la fuerte confesión de Gimena Accardi
El actor decidió hablar luego de las declaraciones que su exmujer realizó en OLGA y fue contundente con sus declaraciones ante la prensa.
Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvieron a ser noticias en los diferentes programas y portales que cubren la farándula de nuestro país. En la mañana de este martes, la actriz decidió romper el silencio en el programa de streaming y contar toda la verdad.
"Fueron 18 años hermosos, donde tengo los mejores recuerdos, las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es, de la persona que fue, de los 18 años que me dio y que yo le di también. Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto", comenzó diciendo Gimena en el largo descargo que realizó frente a cámara en OLGA.
Te Podría Interesar
Lo cierto es que tras estas palabras, Vázquez decidió hablar con los medios de comunicación: "No puedo creer estar acá, me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay . Hoy Gime decidió dar la versión que es lo que pasó y la realidad es esa".
Video: Nicolás Vázquez rompió el silencio tras la confesión de Gimena Accardi
Luego, subrayó que "la quiero acompañar desde el lugar que yo puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, de hecho hoy estuve con ella. Fui para nuestra casa a acompañarla para ver cómo estaba porque fue una mañana muy movida".
"Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer y si aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente lo que ella pasó hoy a la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda porque fue una historia muy linda, son 18 años de muchas cosas", expresó Nicolás. Luego, sostuvo que "estoy muy nervioso y estoy muy triste".