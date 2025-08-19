Un influencer lanzó una promo con el nombre de Gimena Accardi y fue criticado: "Para tu amante y tu marido"

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi , una de las parejas más queridas del espectáculo, sigue generando repercusiones. En las últimas horas, la actriz rompió el silencio y confirmó que le fue infiel a su marido, tras 18 años de relación.

Lo ocurrido generó una ola de escándalos, culpabilidades y encontronazos, sobre todo en redes sociales. Pero, en las últimas horas, un influencer decidió aprovechar lo sucedió para promocionar las ventas de un local de ropa.

Con el título "Promo Gime Accardi" en rojo, el joven lanzó una jugada promoción: "Jean más remera, 60 mil pesos. Uno para tu amante y el otro para tu marido, vos elegís a quién querés más y le regalás el jeancito. Chau".

Inmediatamente, la publicación cosechó muchos comentarios: "Me regalaron la remera, es para preocuparme", "Se hacen los graciosos pero cuando le pase lo mismo al de la publicidad va a estar llorando también", "Amigo ya sacá un curso de Marketing Digital", "Rápido para hacer un video viral".

“ Me mandé una cagada malísima y me hago cargo ”, reconoció Accardi en el programa Sería Increíble (Olga). Con sinceridad, explicó que no buscaba excusas y que el único destinatario de sus disculpas era su exesposo.

Accardi relató que Vázquez reaccionó con calma: “Me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’”, recordó. Sin embargo, también aclaró que su matrimonio ya atravesaba una crisis de más de un año, y que la infidelidad fue la “gota que colmó el vaso”, aunque no la causa principal de la ruptura.

¿Un tercero en discordia?

En los últimos días circularon versiones que vinculaban a la actriz con su compañero de teatro Andrés Gil, pero ella lo negó tajantemente. Explicó que se trató de un “desliz con una persona random” sin conexión con el medio artístico, alguien que “desapareció” después del hecho.

Tras admitir públicamente la infidelidad, Accardi fue blanco de duras críticas en redes sociales. El hostigamiento la llevó a anunciar que se aleja por completo de las plataformas: “No estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana… es demasiado el odio y el hostigamiento”.