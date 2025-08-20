El escándalo por la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue creciendo con el pasar de las horas. Es que Pepe Ochoa, quien está reemplazando a Ángel de Brito en LAM, reveló que habría una infidelidad anterior a esta que salió a la luz.

"Hay un tema que quiero profundizar con respecto a toda esta historia. Entre Nico y Gime empieza a haber mucho bardo cuando él hizo Tootsie y ella acepta entrar en OLGA", comentó el conductor de América. Luego, agregó que ella empezó a tener más vida social y contó que "lo que me cuentan del entorno es que como Nico estaba todo el día vestido de mujer, la libido de ella se empezó a caer".

Ochoa también sostuvo que "además, en el 2018 Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos vivían. Este personaje no era del entorno de ellos, pero era una persona a la que Nico podría llegar y conocer". El periodista dejó en claro que esta supuesta infidelidad no trascendió, pero que el actor se enteró.

Revelan una supuesta y nueva infidelidad de Gimena Accardi Afirman que habría otra infidelidad por parte de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez: los detalles "Fue simplemente un coqueteo, sexo un par de veces durante un par de meses en un verano y Nico lo supo. A raíz de eso sigue la relación y deciden trascender y seguir apostando", comentó Pepe Ochoa. Además, dejó en claro: "Siento que Nico nunca es contundente con la vuelta con ella y el amor que siente por ella. Me dijeron que él se quiere separar y bajo ningún punto de vista va a volver".