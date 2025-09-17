Plazo fijo en septiembre: qué banco paga más y cuál bajó su tasa esta semana

Las tasas de interés para plazo fijo se vieron modificadas en la tercera semana de septiembre. Los bancos con mayor volumen de depósitos muestran una tendencia clara: la mayoría ajustó sus tasas de plazo fijo a la baja.

Algunas entidades como Banco Nación, Credicoop, BBVA, Santander y Banco Provincia redujeron sus rendimientos entre 2 y 4 puntos porcentuales respecto a semanas anteriores. Este recorte se da en un contexto de desregulación de tasas mínimas, donde cada entidad decide libremente cuánto pagar por captar depósitos.

Mientras tanto, bancos como ICBC, Galicia, Macro y Ciudad mantuvieron sus tasas sin cambios, aunque en niveles más conservadores frente a la competencia emergente. En este sentido, entre los bancos clásicos podemos encontrar los siguientes rendimientos:

Bancos regionales y digitales: tasas agresivas para captar depósitos

En contraste, los bancos más pequeños, regionales o digitales están ofreciendo tasas de interés significativamente más altas, incluso por encima del 50% TNA. Entidades como Banco del Sol, VOII, Crédito Regional y Meridian lideran el ranking con rendimientos que superan ampliamente a los bancos tradicionales y alcanzan el 55%. Esta estrategia apunta a captar nuevos clientes en un mercado cada vez más competitivo, donde la rentabilidad del plazo fijo vuelve a ser un atractivo frente a la volatilidad financiera.

¿Conviene cambiar de banco para invertir?

La diferencia entre una tasa del 35% y otra del 50% puede representar miles de pesos de ganancia en apenas 30 días. Sin embargo, no todos los bancos permiten operar como no cliente, y algunos requieren abrir cuentas o cumplir requisitos adicionales. Además, la seguridad, trayectoria y facilidad operativa siguen siendo factores clave para muchos ahorristas.