El dólar se recalentó este miércoles y cerró en el techo de la banda
El dólar oficial y el dólar blue subieron considerablemente este miércoles. Así quedaron todas las cotizaciones de la jornada.
En medio de varias jornadas con incertidumbre cambiaria, el dólar no para de subir. La mayor tensión se dio en el tipo de cambio minorista que rozó los $1.500, un valor histórico para el mercado en Argentina. El Gobierno mira de reojo la cotización de la moneda extranjera pensando en la intervención.
En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de ayer. Es el tercer día consecutivo de la semana en el que registra subas y no tiene bajas desde hace más de una semana.
En la jornada de hoy, el mayorista llegó a $1.474,50 con lo que superó levemente el techo de la banda de flotación, que hoy se ubica en $1.474,40. De este modo, el BCRA quedó habilitado para vender reservas con el objetivo de contener la suba.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.489,740 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495, siendo la más alta desde que asumió el Gobierno de Javier Milei.
El dólar blue también subió hoy
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, con un incremento de 1,05% en la jornada. Por momentos, llegó a cotizar muy por encima de la banda de flotación, llegando a los $1.500.
El dólar mayorista, por su parte, se ubicaba en $1.474 con una suba de 0,3% en la jornada. En lo que va del mes, subió 9,8%.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,7% hasta $1.480,47, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 0,8% hasta los $1.494,54.
Las reservas del Banco Central (BCRA) perforaron los US$40.000 millones y se ubicaron el lunes en US$39.875 millones, na suba de USD 27 MM en comparación al lunes.