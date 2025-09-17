El dólar blue sube en un día clave para el Gobierno: ¿y el oficial?

El dólar tuvo calma el martes, pero se esperan movimientos en los próximos días. Día clave en el Congreso.

El dólar oficial no tuvo cambios en la jornada del martes tras el discurso de Javier Milei presentando el Presupuesto 2026. Actualmente cotiza a $1.485 para la venta y a $1.435 para la compra. Por su parte, el dólar blue subió 15 pesos y cotiza a $1.470 para la venta y a $1.450 para la compra.

El dólar MEP ronda los $1.481,80 y el contado con liqui los $1.486,90.

Día clave La Cámara de Diputados se encamina a rechazar el veto a la ley de emergencia pediátrica y Hospital Garrahan y la de financiamiento universitario. Del otro lado del Palacio Legislativo, se espera que una multitud salga a la calle para presionar a los legisladores y que voten en contra del Gobierno de Javier Milei.