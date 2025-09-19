Los bonos y acciones vuelven a caer fuerte y el riesgo país toca los 1500 puntos

La mayoría de los papeles argentinos que cotizan en bolsa vuelven a perder valor. Algunas acciones pierden hasta un 7,5% y los bonos ceden hasta un 3%. El riesgo país llegó a 1496 puntos.

Tras un inicio de jornada auspicioso, con subas generalizadas, los bonos de deuda argentinos y las acciones de las principales empresas vuelven a caer y profundizan la crisis financiera que se desató tras la caída electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Este escenario es acompañado por una fuerte suba del riesgo país que ya llega a 1496, según el portal RAVA, en base a lo publicado por el banco JP Morgan.

El índice Merval, que contabiliza las cotizaciones de las acciones líderes de las empresas argentinas, baja promediando la jornada un 2,9% en pesos y un 2,2% en dólares.

Con un panel mayoritariamente rojo, se ven fuertes caídas de las acciones de YPF (-5,9%), Metrogas (-7,5%) y TGN (-7,1).

En tanto, las ADR que cotizan en Nueva York también caen en promedio. Las que más pierden son YPF (-2,6%), Supervielle (-3,5%) y Grupo Galicia (-3,8%).

Las acciones de las empresas argentinas viven jornadas preocupantes con empresas que ya perdieron más del 70% de su valor de mercado en el último año. Los bancos argentinos que cotizan en bolsa, en tanto, pierden todos más del 45%.