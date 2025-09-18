Fuerte caída en la cotización de los bonos y suba del riesgo país al inicio de la jornada

Los bonos soberanos argentinos reaccionan con fuertes bajas a la derrota del Gobierno en el Congreso

Las primeras operaciones de este jueves en el mercado financiero mostraron un fuerte retroceso para los bonos globales argentinos en dólares, en un contexto marcado por la derrota legislativa que sufrió el Gobierno.

El riesgo país, medido por el índice EMBI+ de JP Morgan, avanzó 11 puntos y se ubicó en 1.311 unidades, extendiendo la tendencia negativa que vienen mostrando los activos locales en las últimas semanas.

Los títulos soberanos globales medidos en dólares registran caídas generalizadas en la apertura. Las bajas son de 1,75% para el Global 29, 1,71% para el Global 30, de 2,17% para el Global 35 y de 2,14% para el Global 38, lo que refleja la desconfianza de los inversores y la creciente presión sobre la deuda soberana argentina.

Las acciones argentinas en su versión ADR en las cotizaciones del premarket en Estados Unidos, no obstante, arrancaron la jornada con francas recuperaciones luego de varias jornadas a la baja. YPF gana un 0,4%, Central Puerto un 3,5% y BBVA un 2,4%.