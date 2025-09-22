Festival para los bonos y las acciones argentinas en Wall Street: cuánto subieron tras el anuncio del gobierno de Donald Trump

Acciones y bonos operaron este lunes con subas de más de 20%, mientras que el riesgo país retrocedió casi 25%, luego del respaldo expresado por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina.

El Merval cerró con una suba de 7,55% ubicado en 1.811.038,80. Medido en dólares escaló 17% hasta 1.257 puntos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent , afirmó que la asistencia de Estados Unidos para la Argentina será "grande y contundente".

La semana pasada el Banco Central vendió US$1.110 millones para contener el dólar luego de las jornadas de presión cambiaria y volatilidad en los mercados que siguieron a las elecciones bonaerenses.

En un panel líder positivo, se destacaron las subas de Metrogas (26,52%), Transener (22,07%) y Transportadora Gas del Norte (21,18%).

Los ADRs tuvieron una jornada positiva, con principales ganancias de Grupo Supervielle (23,11%), Grupo Financiero Galicia (20,11%) y BBVA Banco Francés (19,78%).

En tanto, el riesgo país cayó 24,50% hasta los 1.089 puntos. El indicador que elabora JP Morgan había superado los 1.500 puntos básicos la semana pasada.

Los bonos operaron con tendencia al alza. El AL30 registró una suba de 8,83% y el AL35 una suba de 11,33%.