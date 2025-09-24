Los bonos y las acciones se disparan y el riesgo país baja a 800 puntos

Los bonos soberanos argentinos y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York tienen fuertes aumentos en las cotizaciones del premarket en Estados Unidos , tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent sobre ayuda financiera a la Argentina, que incluye un swap y compra de bonos.

Se verifican subas fuertes en los papeles de YPF (8,6%), BBVA (11%), Macro (11%), Supervielle (11%), Galicia (13%) y Edenor (6%).

Los bonos argentinos, en tanto, tienen subas generalizadas también en las primeras operaciones. Lps Globales en dólares suben entre un 2% y 5%, El GD29 un 1,5%, el GD30 un 2,6%, el GD35 un 4,6%, el GD38 un 2,4%, el GD41 un 2,6%, GD46 un 2,8%.

Las acciones de YPF fueron una de las estrellas de 2023 Foto: Shutterstock

Los bonos fueron las estrellas del día de ayer, con fuertes alzas. Entre los bonos los que más subieron fueron AE38D (4,5%), AL29D (6,8%), AL30D (6,3%), AL35D (4,8%), AL41D (6%), GD30D (5,5%), GD35D (3,3%) y GD46D (4,6%).

Pero las acciones operaron con nuevas subas, aunque tras un inicio a todo vapor, terminaron con cotizaciones mixtas al fin de la jornada. Aunque en promedio el Merval cerró con una leva suba de 0,2%, hubo acciones que sobresalieron como Metrogas (12,2%), BYMA (8%) y Comercial del Plata (5%).

Los ADRs tuvieron un panel mixto, con mejoras de BBVA del 2,4%, de Central Puerto del 2,3% y Edenor del 2,6%.

En tanto, el riesgo país medido por el JP Morgan llega esta mañana a 839 puntos básicos, con una fuerte baja de casi 200 puntos.