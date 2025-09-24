Los bonos y las acciones se disparan y el riesgo país baja a 800 puntos
Tras el anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, las acciones y bonos argentinos vuelan en la previa de la apertura del mercado.
Los bonos soberanos argentinos y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York tienen fuertes aumentos en las cotizaciones del premarket en Estados Unidos, tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent sobre ayuda financiera a la Argentina, que incluye un swap y compra de bonos.
Se verifican subas fuertes en los papeles de YPF (8,6%), BBVA (11%), Macro (11%), Supervielle (11%), Galicia (13%) y Edenor (6%).
Los bonos argentinos, en tanto, tienen subas generalizadas también en las primeras operaciones. Lps Globales en dólares suben entre un 2% y 5%, El GD29 un 1,5%, el GD30 un 2,6%, el GD35 un 4,6%, el GD38 un 2,4%, el GD41 un 2,6%, GD46 un 2,8%.
Los bonos fueron las estrellas del día de ayer, con fuertes alzas. Entre los bonos los que más subieron fueron AE38D (4,5%), AL29D (6,8%), AL30D (6,3%), AL35D (4,8%), AL41D (6%), GD30D (5,5%), GD35D (3,3%) y GD46D (4,6%).
Pero las acciones operaron con nuevas subas, aunque tras un inicio a todo vapor, terminaron con cotizaciones mixtas al fin de la jornada. Aunque en promedio el Merval cerró con una leva suba de 0,2%, hubo acciones que sobresalieron como Metrogas (12,2%), BYMA (8%) y Comercial del Plata (5%).
Los ADRs tuvieron un panel mixto, con mejoras de BBVA del 2,4%, de Central Puerto del 2,3% y Edenor del 2,6%.
En tanto, el riesgo país medido por el JP Morgan llega esta mañana a 839 puntos básicos, con una fuerte baja de casi 200 puntos.