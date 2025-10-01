Cerró la fábrica de galletitas Tía Maruca en Chascomús

Cerró la fábrica de galletitas Tía Maruca en la localidad de Chascomús y despidió a los 27 empleados que allí trabajaban.

La decisión fue tomada por la empresa Argensun Foods , dueña de la marca, controlada por la familia Díaz Colodrero y liderada por su CEO, Pablo Tamburo.

La empresa operaba desde hace más de una década en la localidad bonaerense donde fabricaba la famosas talitas , uno de los productos símbolo de la marca.

Aunque la gerencia de Recursos Humanos evitó hablar de despidos formales en una audiencia en el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y propuso una “compensación económica” en 12 cuotas en vez de indemnizaciones, lo cierto es que los 27 empleados ya no trabajan allí y aún les deben salarios y el medio aguinaldo.

En tanto, los trabajadores denunciaron que comenzaron a desmantelar la planta mientras se realizaban las negociaciones, con camiones listos para retirar insumos y maquinarias.

Argensun Foods es uno de los principales grupos agroindustriales del país, líder en la producción y exportación de semillas de girasol confitero, ciruelas deshidratadas, maíz pisingallo, chía y frutos secos. En su portafolio reúne marcas como Pipas, Tía Maruca y Dale, además de haber expandido su negocio al sector lácteo con la firma Rojas Proyecto III.

Tía Maruca, fundada por Alejandro Ripani, había sido adquirida en 2024 por Argensun Foods, que tomó el control de la compañía en medio de un concurso de acreedores. Desde entonces, la marca atravesó distintas dificultades financieras. A fines de agosto también frenó la producción en su planta de San Juan, donde trabajan 300 operarios, en medio de versiones de atraso en los pagos y caída en las ventas.