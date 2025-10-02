ARCA: así quedan las nuevas escalas del monotributo en octubre

A partir de octubre de 2025 entró en vigencia una modificación en las escalas del monotributo que redefine los tramos de ingresos declarados y actualiza los valores de las cuotas que deben pagar los pequeños contribuyentes. ARCA , a su vez, confirmó cuál es el número que deberán pagar los monotributistas en este mes.

La reforma de ARCA implica una reestructuración de las categorías vigentes : se modificarán los límites máximos de facturación, lo que puede provocar que algunos monotributistas tengan que pasar a una categoría superior o cambiar su perfil contributivo. Junto con eso, se revisan al alza los montos que se pagan mensualmente, de modo que las cuotas reflejen la nueva escala de ingresos.

Estas modificaciones tienen por objetivo ajustar el sistema a las realidades económicas actuales y reducir la brecha entre lo que se declara y lo que efectivamente se factura.

Los principales implicados son los contribuyentes que están cerca del límite superior de su categoría: podrían quedar fuera de su escala previa si superan el techo que se fija con la nueva normativa. Además, aquellos que hoy están en categorías medias pueden notar un aumento en el importe mensual que deben pagar.

Hoy es un día clave para millones de monotributistas. Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA y una información clave para monotributistas.

Para muchos pequeños empresarios, profesionales independientes o prestatarios de servicios, esto implicará una revisión de sus ingresos proyectados y una planificación tributaria más atenta.

En este contexto, los monotributistas tendrán que verificar si su nueva facturación los ubica en una categoría superior, lo que conllevaría una cuota más elevada. Quienes se mantengan dentro de la misma escala también deberán ajustar su presupuesto mensual para afrontar los incrementos en el monto de la cuota.

Este tipo de ajustes en el régimen del monotributo se realizan periódicamente para que los valores sean compatibles con la evolución de la economía y la inflación. Las modificaciones impactan directamente en la recaudación del Estado y buscan también mejorar la equidad del sistema tributario.

Para los contribuyentes, significa que no basta con seguir como siempre: hace falta estar atento a los cambios oficiales, hacer simulaciones y, en su caso, asesorarse para ver si resulta conveniente migrar o modificar su perfil contributivo.