La Anmat prohibió productos "keto y veganos" y una famosa golosina infantil

Las disposiciones fueron publicadas en el Boletín Oficial por la Anmat, donde se ordenó retirar los productos de todo el país y de plataformas de venta online. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó en el Boletín Oficial dos disposiciones que prohíben la elaboración, fraccionamiento y venta de una serie de productos alimenticios que no cumplían con la normativa vigente.

Productos de Mami Keto y Copito de Nieve La Disposición 7558/2025 apunta a los productos de la marca Mami Keto, entre ellos “pan premium keto y vegano”, “yogur griego natural”, “pepas keto”, “budín keto”, “alfajor keto”, “cookies keto” y “crackers keto”. La investigación se inició tras la denuncia de un consumidor que adquirió uno de los artículos por internet y notó la falta de datos reglamentarios en la etiqueta. Las autoridades verificaron que la marca no contaba con registros en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), por lo que los productos fueron considerados apócrifos.

shutterstock_1947655147 Los productos keto suelen ser elaborados sin harinas tradicionales ni azúcares, se usan en dietas bajas en carbohidratos. Foto: Shutterstock En otra medida, la Anmat también dispuso la prohibición del producto “Copito de Nieve – Heladitos Secos”, al comprobar que los números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que figuraban en el envase eran inexistentes. La investigación fue iniciada por la Dirección de Control de la Industria Alimenticia de Córdoba, que ordenó el retiro preventivo del producto en toda la provincia antes de la resolución nacional.