Plazo fijo en auge: banco por banco, las tasas actualizadas del 17 de octubre

Las tasas de interés de plazo fijo volvieron a subir en octubre. Entre las más destacadas se encuentra el Banco Nación y el Banco Macro.

Las tasas de interés del plazo fijo subieron en varios bancos este 17 de octubre. Foto: Walter Moreno, hecha con Moto G72

Las tasas de interés de plazo fijo volvieron a subir en varios bancos, y algunas entidades ya ofrecen rendimientos de hasta el 54% anual. Esta leve recuperación del rendimiento se da en un contexto de cautela en el mercado financiero, donde los ahorristas buscan refugio ante la incertidumbre cambiaria.

En comparación con los valores del 16 de octubre, el Banco Nación elevó su tasa del 41% al 44%, mientras que el Banco Macro pasó del 45% al 48%, y el Banco Hipotecario subió de 46% a 49% para clientes, mostrando un repunte que marca la competencia entre entidades públicas y privadas. En tanto, los bancos BBVA y Galicia mantuvieron sus tasas en 42% y 41%, respectivamente, y el Santander continúa en 37%.

Banco por banco, las tasas de interés actualizadas Entre las principales entidades, el Banco Nación se posiciona con una TNA del 44%, seguido por el Banco Provincia con 39% y el Banco Macro, que ofrece 48%. Por otro lado, se destacan el BBVA (42%), el Galicia (41%) y el Credicoop, que también ofrece 42% tanto para clientes como no clientes.

Entre los bancos digitales y compañías financieras, los rendimientos más altos se concentran en VOII, CMF, Meridian y Crédito Regional, que ofrecen tasas de hasta 54%. Le siguen Mariva y REBA, ambas con 52%, y BICA, que alcanza el 54% para no clientes.